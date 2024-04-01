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Muş'ta yerel seçimde son durum... DEM Partili Söylemez başkan seçildi; ilçelerden 3'ünü DEM Parti, 1'ini AK Parti, 1'ini de MHP kazandı

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#Muş#Secim2024#DEM PARTİ
Muşta yerel seçimde son durum... DEM Partili Söylemez başkan seçildi; ilçelerden 3ünü DEM Parti, 1ini AK Parti, 1ini de MHP kazandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 08:32

Muş'ta 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, DEM Partili Sırrı Söylemez Belediye başkanı oldu. 3 ilçeyi DEM Parti, 1 ilçeyi AK Parti, 1 ilçeyi de MHP kazandı.

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Muş'ta 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, DEM Partili Sırrı Söylemez, Belediye Başkanı seçildi. İlçelerde ise Bulanık'ta DEM Partili Aryan Doğan, Malazgirt'te DEM Partili Ahmet Kenan Türker, Varto'da DEM Partili Gıyasettin Aydemir, Korkut'ta AK Partili Haşim Arık, Hasköy'de ise MHP'li Cemal Orbay seçimin galibi oldu.

SIRRI SÖYLEMEZ KİMDİR?

Sırrı Söylemez, 1966'da Muş merkezde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Muş'ta tamamlayan Söylemez, Fırat Üniversitesinden mezun oldu. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde 32 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan Söylemez, Muş merkezde esnaflık yapmaya başladı. Söylemez, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Muşta yerel seçimde son durum... DEM Partili Söylemez başkan seçildi; ilçelerden 3ünü DEM Parti, 1ini AK Parti, 1ini de MHP kazandı

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#Muş#Secim2024#DEM PARTİ

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