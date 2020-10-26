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Gündem
Muhammed Sami MARAL/ MUŞ (DHA)
Haber Giriş: 26.10.2020 - 13:35 | Son Güncelleme:

Muş'ta PKK'nın sığınağı bulundu! Biri 3 odalı 2 sığınak...

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Muş'ta PKK'nın sığınağı bulundu! Biri 3 odalı 2 sığınak...
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Muş'ta Şenyayla bölgesi kırsalında icra edilen 'Yıldırım-4 Operasyonu'nda terör örgütünün kullandığı iki sığınakta el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Şenyayla bölgesi kırsalında 20-21 Ekim 2020 tarihinde 'Yıldırım-4 Operasyonu' gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda terör örgütünün kullandığı biri 3 odalı 2 sığınak tespit edildi.

Muşta PKKnın sığınağı bulundu Biri 3 odalı 2 sığınak...
Sığınaklar içerisinde yapılan aramalarda; 2 adet 50 kiloluk EYP düzeneği, 1 adet 8’li pil bloğu, 2 adet 4’lü ateşleme düzenekli pil bloğu, 2 adet EYP yapılında kullanılan 4’lü pil bloğu, 2 adet kar kıyafeti ve panço, 1 adet fuel oil ile çalışan soba, 200 metre branda ile muhtelif miktarda doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Muşta PKKnın sığınağı bulundu Biri 3 odalı 2 sığınak...

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