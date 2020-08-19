MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMuş'ta koronavirüs denetimi
GeriGündem Muş'ta koronavirüs denetimi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)
Haber Giriş: 19.08.2020 - 16:23,Son Güncelleme:

Muş'ta koronavirüs denetimi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muş'ta koronavirüs denetimi
Abone Olgoogle-news

MUŞ’ta, kentin en işlek caddelerinde koronavirüs (Covid-19) denetimleri yapıldı. Denetim sırasında polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet etmeleri için uyarıp, broşürler dağıttı.

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, Muş’ta da polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. İstasyon Caddesi’ne salgınla mücadeleye yönelik sosyal mesafe, maske ve temizlik denetimi yapan ekipler, özellikle maskesiz vatandaşları uyararak, maske dağıtımı yaptı. Polis ekipleri vatandaşlara, 'Sağlık her şeyden önce gelir. Lütfen düğünlerde tedbirsiz davranmayın', 'Hayvana yapılan şiddette sessiz kalma!', 'Hepsi sana geri dönecek. Doğaya çöp atma!' ve 'Emniyet kemeri hayat kurtarır' başlıklarıyla hazırlanan el broşürlerini dağıtarak, bilgilendirmede bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle