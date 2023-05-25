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Muş’ta çekirge alarmı... İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden açıklama

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#Muş#Çekirge#Tarım Ve Orman Müdürlüğü
Muş’ta çekirge alarmı... İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 10:49

Muş’un Karabey köyünün merasında sürü halinde görülen çalı çekirgelerinin önlerine ne çıkarsa yok edip tarlalara doğru ilerlemesi korkuya neden oldu.

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Muş'un yüksek yamaçlarında sürü halinde görülen çalı çekirgeleri, bulundukları bölgede çayırları yok ederek ekili alanlara doğru ilerliyorlar. Muş Ovası'na doğru ilerleyen çekirge sürülerinin ekili alanlara zarar vermesinden endişe edilirken, Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise sahada ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.

Muş’ta çekirge alarmı... İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden açıklama

Çekirgelerin hastalık ve zararlı böceklerle mücadele içerisinde olduklarını ifade eden Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, “Bu hastalık ve zararlarla mücadele için teknik ekiplerimiz sürfe çalışmalarını özellikle de sıcaklığın 15 derece üstüne çıktığı bahar aylarında yapmaktadır. Özelikle Kurtik Havzası olarak bilinen İnardı, Soğucak, Cevizlidere, Derecik ve Yörecik gibi kısımlarda çekirge popülasyona rastlandığı görülmüştür. Şu anda özellikle de bizim en büyük mücadelemiz, yumurtlama alanları ve yumurtadan çıktıktan sonra nift dediğimiz dönemde gerekli önlemleri almaktır” dedi.

Muş’ta çekirge alarmı... İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden açıklama

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Önceki yıllarda çekirge ile etkin bir mücadele yürüttüklerini belirten Gün, köy muhtarları ve çobanlarla işbirliği yaparak çekirge ile mücadele ettiklerini belirterek, “Daha önceki yıllarda o havza kısmı dediğimiz bölgelerde müdürlük olarak çekirge ile mücadele etkin bir şekilde yapıldığı için 2022 yılında az bir alanda bu çekirge popülasyonuna rastlanmıştı. Bu yıl yağışların iyi gitmesi, özellikle kışlakların durumundan dolayı çekirgelerde bir çoğalma görülmüş ve şu an bu konuda özellikle devlet yardımı ile birlikte mücadelemize devam ediyoruz. Köy muhtarı, üreticiler ve çobanlarla işbirliği yaparak özelikle nift döneminde bu mücadele yapılmaktadır. Çekirgeler sürü halinde yaşayan böcekler olup ovada ekili alanlara ciddi zararlar verebilir. İlkbahar döneminde gerekli ilaçlamalar yapılmaktadır. Çekirgeler ile mücadele konusunda çiftçimizi ve özelde bahçe ekimi yapan köylüleri gerekli ilaçlamaların yapılması konusunda bilgilendiriyoruz. İl müdürlüğü olarak çekirge popülasyonun yüksek olduğu yerlerde gerekli tedbirler alınarak bilgilendirmeler yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Muş’ta çekirge alarmı... İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden açıklama

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#Muş#Çekirge#Tarım Ve Orman Müdürlüğü

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