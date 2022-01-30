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Muş'ta bir köy kara gömüldü, tünel açtılar! 'Artık kar atacak yer kalmadı'

#Muş#Yukarıyongalı Köyü#Kar Yağışı
Muşta bir köy kara gömüldü, tünel açtılar Artık kar atacak yer kalmadı

Muş’un Yukarıyongalı Köyü'nde yoğun kar yağışı nedeniyle tek katlı evler kara gömülürken, hayvancılıkla uğraşan besiciler ahırlara ve işlerine açtıkları tünellerden ulaşım sağlıyor. Köy sakinlerinden Eyüp Omur, "100 metre Bolu Tüneli gibi tünel açtık" derken Mustafa Yöndem ise "Artık kar atacak yer kalmadı. Bütün evler kara gömülmüş durumda. Hayat durdu" diye konuştu.

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Merkeze 48 kilometre mesafedeki 1800 rakımlı Yukarıyongalı Köyü etkili olan yağıştan dolayı kara gömüldü. 100 hane ve yaklaşık 600 nüfuslu köyde kar yağışının yanı sıra tipi ve fırtınanın da etkisiyle köydeki evler, ahırlar ve samanlıklar kara teslim oldu.

İş makinelerinin giremediği dar sokaklarda kendi imkanlarıyla patika yollar oluşturan köy sakinleri, ahırlardaki hayvanlara ulaşabilmek için ise kardan tüneller açtı. Çatı ve damlarda biriken karları temizleyen vatandaşlar, günün büyük bir bölümünü karla mücadelede kullandıkları küreklerle geçiriyor.

Muşta bir köy kara gömüldü, tünel açtılar Artık kar atacak yer kalmadı

“TÜNELİMİZ ADETA BOLU TÜNELİNE BENZİYOR”

Kar yağışından dolayı bütün evlerin kar altında kaybolduğunu ifade eden köy sakinlerinden Eyüp Omur, ahırlara ulaşmak için tünelleri kullandıklarını söyledi.

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Açtıkları tünelleri Bolu Tüneli'ne benzeten Omur, “100 metre Bolu Tüneli gibi tünel açtık. Adeta Bolu Tüneli'ne benziyor. Burada her kar yağışında samanlarımız, evlerimiz, ahırlarımız kar altında kayboluyor. Biz adeta karın altında felç oluyoruz. Yerdeki karlar çatılarla birleşmiş durumda” dedi.

Muşta bir köy kara gömüldü, tünel açtılar Artık kar atacak yer kalmadı

“KAR İNSAN BOYUNU GEÇTİ”

Kar yağışının bu sene hiç ara vermediğini anlatan Eyüp Omur, “Her gün her gün kar yağıyor. Kar insan boyunu geçti. Burada çok rüzgar ve tipi oluyor. Fırtına nedeniyle bazı yerlerde kar kalınlığı 4 metreye ulaşıyor, bazı yerlerde ise yarım metre” ifadelerini kullandı.

Muşta bir köy kara gömüldü, tünel açtılar Artık kar atacak yer kalmadı

“ARTIK KAR ATACAK YER KALMADI”

8-9 defa damda kar temizliği yaptıklarını vurgulayan vatandaşlardan Mustafa Yöndem ise “Artık kar atacak yer kalmadı. Bu sene 1,5-2 metre kar yağışı var herhalde. Bütün evler kara gömülmüş durumda. Hayat durdu. Damın üstündeki karı aşağı atıyoruz, evlerin önü kapandığı için bir de aşağı inip kapıların önünü temizliyoruz. Bunu yapmak zorundayız yoksa yollar kapanır ve insanlar geçemez. Evlerin önü fazla kapandığı zaman patika yollar yapıp aralardan öyle gidip geliyoruz” diye konuştu.

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Muşta bir köy kara gömüldü, tünel açtılar Artık kar atacak yer kalmadı

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#Muş#Yukarıyongalı Köyü#Kar Yağışı

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