Muş’ta, 159 köy ve mezra yolunda karla mücadele

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 159 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Yollarda ulaşımın tekrar sağlanabilmesi için gece gündüz çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, yer yer 1 metreyi aşan karla mücadele ediyor. Kent merkezine bağlı 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu’nda karla mücadele çalışması yürüten 'kar kaplanları', ulaşımın sağlanabilmesi için büyük çaba sarf ediyor. 1800 rakımlı bölgede 1 metreyi aşan kar kütlelerine rağmen ekipler, adım adım ilerliyor.

Mart ayı sonuna gelinmesiyle ilkbahar mevsiminin beklentisi içinde olduklarını ancak yeniden etkili olan kar yağışının köydeki yaşamı zorlaştırdığını anlatan Kayalısu köyünün muhtarı Bilal Erez, “İlkbahar mevsimini beklerken, mart ayında buralara 1 metre kar düştü. 3 gündür köyümüzün yolu kapalıydı, mahsur kalmıştık. Erzaklarımız bitmişti ancak İl Özel İdaresi ekipleri, bizlere yetişti ve şu anda yollarımızı açtı. Kış şartları burada zor geçiyor. Yollar açıldı, şimdi şehir merkezine gidip bütün ihtiyaçlarımızı göreceğiz” dedi.

Köy yollarında karla mücadele çalışmasının aralıksız devam ettiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür de merkezde 34, Varto ilçesinde 39, Bulanık ilçesinde 34, Malazgirt ilçesinde 41, Korkut ilçesinde 10 ve Hasköy ilçesinde 1 olmak üzere toplam 159 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu kaydetti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara