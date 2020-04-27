Müşrik Ne Demek? Müşrik Nedir? Müşrik Tdk Kelime Anlamı

Müşrik kelimesi yabancı dilden dilimize geçmiş ve oldukça fazla kullanmakta olduğumuz bir kelimedir. Müşrik kelimesinin kökeni Arapçadır. Kelimenin ayrıca Türk Dil Kurumunda da anlamı bulunuyor. Müşrik kelimesi en çok kullanılan kelimelerden biridir. Dolayısıyla müşrik kelimesinin anlamını bilmekte fayda var. Özellikle dini sohbetlerde ve dini hikayelerde müşrik kelimesine fazlaca yer verilmektedir.

Müşrik Ne Demek?

Müşrik demek Tanrı'ya ortak koşan kişi demektir.

Müşrik Nedir?

Müşrik nedir sorusunun cevabı Tanrı'nın yerine başka bir Tanrı daha koyan ve ona inanan kişiye denilmektedir. Bir kişi eğer Tanrı'nın yerine başka bir yaratıcıya inanıyor ve bu dava peşinde koşuyorsa bu kişiye müşrik denilir. Özellikle peygamber döneminde pek çok kişi bu sıfatla anılmıştır.

Dilimizde yabancı kelimelerin pek çok anlamı Türk Dil Kurumunda tam olarak karşılığı verilmektedir. Türk Dil Kurumunda müşrik kelimesi için Tanrı'ya ortak koşan anlamı çıkmaktadır. Müşrik kelimesi TDK'ya göre Arapça bir kelimedir.