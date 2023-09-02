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‘Muskacı Şeyh’ gözaltına alındı

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#Kayapınar#Diyarbakır#Bağlar
‘Muskacı Şeyh’ gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2023 07:00

Diyarbakır Bağlar’ın 5 Nisan Mahallesi’nde, etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu evde, kendini ‘şeyh’ olarak tanıtan A.A.’ya muska yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu kalabalık, görüntülendi.

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Randevulu sistem ile çalışılan eve sabah gelenler, kapıdaki görevliden muska yazdırmak için yeşil renkli fiş alıp 500 TL, dua ettirmek isteyenler ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödüyor, fişle içeri giriyor, genelde öğleden sonra eve gelen A.A.’yı görüp, sorunlarını anlatıyor.

KAZANCI 1 MİLYON TL

Aylık kazancının 1 milyon TL’nin üzerinde olduğu belirtilen A.A.’nın ayrıca akşamları, Kayapınar ilçesindeki bir evde ‘VIP hizmet’ adı altında varlıklı kişilere muska yazdığı öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından A.A., gözaltına alındı.

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#Kayapınar#Diyarbakır#Bağlar

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