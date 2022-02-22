Müsilaj (Deniz salyası) nedir, neden olur? İstanbul'da yeniden müsilaj görüldü!

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Geçen yıl Marmara Denizi'nin kabusu haline gelen müsilaj, balıkçıları ve vatandaşları fazlasıyla etkilemişti. Yapılan yoğun çalışmaların ardından Marmara Denizi müsilaj tehlikesinden kurtulmuştu. Ancak yeniden Maltepe sahili açıklarında müsilaj görüntülenmesi, müsilaj oluşumu ile ilgili araştırmaları artırdı. Peki, müsilaj nedir, neden olur? İşte müsilaj oluşumu ve zararları hakkında bilgiler...

Müsilaj (deniz salyası) nedir, zararlı mı?

Deniz salyası, deniz müsilajı ya da deniz sümüğü denizlerde görülen sümük benzeri organik maddeler topluluğudur. Kremsi ve jelatinimsi olabilen bu topluluklar genellikle zararlı değildir, ancak E. coli bakterisi dahil olmak üzere bazı virüsleri ve bakterileri kendisine çekebilir ve altında kalan deniz yaşamını kötü etkileyen bir örtü haline gelebilir. Müsilaj, Kaykay ya da Deniz Salyası ismi ile de bilinmektedir. Ayrıca deniz altı faylarından çıkan sülfür gazlarının yoğun çıkışı ve denizdeki bu gazlar sebebiyle oksijen oranının düşmesi buna bağlı olarak da müsilajlarda oluşabilmektedir.

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Müsilaj neden olur?

Deniz salyası, suda bol miktarda besin bulunan bölgelerde uzun süren ılık sıcaklıklar ve sakin havanın bir sonucu olarak oluşur. Deniz karı küreleri, 200 km'ye kadar geniş mesafeleri kaplayabilen büyük damlalar halinde pıhtılaşır. Müsilaj, virüsler ve prokaryotlar dahil çok çeşitli mikroorganizmalar ve koloidal özelliklere sahip ekzopolimerik bileşikler dahil olmak üzere birçok bileşene sahiptir. Deniz salyası ayrıca stres altında olduklarında fitoplankton tarafından üretilir.