Müsadere ne demek? Müsadere nedir? Müsadere TDK kelime anlamı
Dilimizde pek çok anlamını bilmediğimiz kelimeler vardır. Bu kelimeler genellikle ya çok kullanılmayan ya da yabancı dillerden dilimize geçmiş kelimelerden oluşuyor. Müsadere kelimesi de dilimizdeki o kelimelerden biri olarak ön plana çıkıyor. Özellikle müsadere kelimesini ilk kez duyan kişiler kelimenin anlamını merak etmektedirler. Peki, müsadere ne demek? Müsadere nedir? Müsadere TDK kelime anlamı nedir? İşte Müsadere kelimesinin anlamı ve kelimenin kökeninin ne olduğuna dair tüm detaylar.
Müsadere kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde araştırılmaktadır. Özellikle kelimenin kökeni ise merak edilmektedir. Müsadere kelimesinin kökeni Arapça'dır. Dilimize Arapça dilinden geçmiş olan pek çok kelime vardır. O kelimelerden biri de müsadere kelimesidir. Müsadere kelimesinin iki tane anlamı yer almaktadır. Bu iki anlam da birbirlerinin yerine kullanılmasında yanlışlık yoktur.
Müsadere Ne Demek?
Müsadere ne demek sorusunun cevabı zoralımdır. Dilimizde her kelimenin bir anlamı yer almaktadır. Zoralım anlamına sahip olan kelime müsadere kelimesi ile aynı anlamla eş değer bir kelimedir.
Müsadere Nedir?
Müsadere demek zor alım uygulamak bir diğer anlamı ise el koymaktır. Müsadere etmek kalıbı ile de birlikte kullanılabilir. Müsadere hukuk dilinde sıklıkla kullanılır. El koymak anlamı ile hukuk dilinde yer alan bir kelimedir.
Müsadere TDK Kelime Anlamı
Müsadere kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan anlamı zor alımdır. Türk Dil Kurumu'na göre ise müşadere kelimesinden türetilmiş bir Arapça kökenli kelimedir.
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