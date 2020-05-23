Müsadere ne demek? Müsadere nedir? Müsadere TDK kelime anlamı

Müsadere kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde araştırılmaktadır. Özellikle kelimenin kökeni ise merak edilmektedir. Müsadere kelimesinin kökeni Arapça'dır. Dilimize Arapça dilinden geçmiş olan pek çok kelime vardır. O kelimelerden biri de müsadere kelimesidir. Müsadere kelimesinin iki tane anlamı yer almaktadır. Bu iki anlam da birbirlerinin yerine kullanılmasında yanlışlık yoktur.

Müsadere Ne Demek?

Müsadere ne demek sorusunun cevabı zoralımdır. Dilimizde her kelimenin bir anlamı yer almaktadır. Zoralım anlamına sahip olan kelime müsadere kelimesi ile aynı anlamla eş değer bir kelimedir.

Müsadere Nedir?

Müsadere demek zor alım uygulamak bir diğer anlamı ise el koymaktır. Müsadere etmek kalıbı ile de birlikte kullanılabilir. Müsadere hukuk dilinde sıklıkla kullanılır. El koymak anlamı ile hukuk dilinde yer alan bir kelimedir.

Müsadere TDK Kelime Anlamı

Müsadere kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan anlamı zor alımdır. Türk Dil Kurumu'na göre ise müşadere kelimesinden türetilmiş bir Arapça kökenli kelimedir.