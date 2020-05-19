Mürted Ne Demek? Mürted Nedir? Mürted Tdk Kelime Anlamı

TDK açısından ele alındığı zaman mürted kelimesi, ‘İslam dininden ayrılan, dinden dönen ve reddeden’ biçiminde ifade edilmektedir. Aynı zamanda Müslüman iken daha sonra kafir olan kişiler olarak da dile getirilir.

Mürted Ne Demek?

Önceleri Müslüman iken daha sonra İslam dinini bırakarak dinden dönen kişiler için mürted denmektedir. Aynı zamanda TDK açısından dinden dönen, reddeden ve İslam dinini bırakan şeklinde öne çıkıyor. Bu durum zaman ve sure fark etmeden ne vakit olursa olsun, kişinin İslamiyet’ten ayrılması ile beraber bu sözcük kullanılmaktadır.

Mürted Nedir?

Arapça kökenli bir kelime olarak öne çıkan Mürted sözcüğü, her ne kadar Türkçede yerleşik olsa bile pek fazla kullanılmaz. Bu kelime yerine kafir sözcüğü günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Ancak özellikle dini kaynaklarda, bazı eserlerde ve farklı yazılı kaynaklarda da sıkça karşılaşılan bir kelimedir.

Dinden dönen, İslam dinini terk eden ve onu reddeden biçiminde mürted kelimesi ne ifade etmek mümkün. Gerekli olduğu yerlerde bu kelimeyi gündelik yaşam içerisinde kullanabilirsiniz. Ayrıca farklı eserlerde ve kaynaklarda karşı karşıya kaldığınız zaman, kelimenin anlamı üzerinden cümleyi daha iyi idrak edebilirsiniz.