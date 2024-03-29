Murat Kurum’un acil eylem planı

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında dün Şişli’de Marriott Hotel’de ‘İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar, İlk 6 Ay ve 1 Yıllık Acil Eylem Planı Toplantısı’ düzenledi. Göreve geldikleri ilk günden itibaren uygulamaya başlayacakları ve 1 yıl içinde tamamlayacakları projeleri hakkında açıklamalarda bulunan Murat Kurum, projelerini özetle şöyle sıraladı:

ULAŞTIRAN İSTANBUL

* AK Parti döneminde başlattığımız 9 hattı da hızlandıracağız; toplamda 184.7 km uzunluğunda 11 yeni raylı sistem hattına da başlayacağız. İlk yıl içinde aynı anda 20 hat ve 270.6 km raylı sistem çalışmasını sürdürmüş olacağız. Yani mevcut yönetimin 5 yılda yaptığının, biz 1 yılda tam 2 katını yapacağız.

* İlk 6 ayda tam 260 kilometrelik ana yol ve yan yolun, yine 6 ayda 45 kavşağımızın yapımını başlatıyoruz.

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* Birinci yılın sonuna kadar 50 km motosiklet yolunu hizmete açacağız. İstanbul’a 250 bin araçlık otopark yapacağımızı beyan ettik. İlk 1 yılda 50 bin araçlık otoparkın yapımını başlatacağız.

TAKSİ SORUNUNA ÇÖZÜM

* Taksi eksiğini şehrimizin ihtiyacına göre gidereceğiz. Dijital uygulamaları tek merkezde buluşturarak çok başlılığa son vereceğiz. İstanbul taksisini marka haline getireceğiz.

* İlk yıl tamamlandığında toplam 100 yeni metrobüs, 250 yeni otobüs filolarımıza dahil olacak. Bir yandan filolarımızı büyütürken bir yandan da metrobüs hattımızın istasyonlarının kapasitesini artıracağız.

* Tüm bu metro, tünel, yol ve kavşak projelerimizi tamamladığımızda merkezi yerlerde yaşanan trafiği yerin altına alacak, alternatif yollarla yayacağız. Trafikte kalma süresini yüzde 64’ten 59’a düşüreceğiz.

6 AYDA 20 BİN KONUT

* Göreve gelir gelmez 650 bin konutun inşa sürecine 39 ilçede başlıyoruz. 300 bin konutumuzu yarısı Büyükşehir’den diyerek Kiptaş eliyle yapacağımızı duyurmuştuk. Başvuruları 15 Nisan’da başlayacak. 1 ay içinde başvuru sürecini tamamlayacağız. İlk 6 ayda 20 bin konutun yapımına başlayacağız. 6 ay gibi kısa sürede mevcut yönetimin 5 yılda yaptığının 4 katının yapımına başlayacağız.

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* 6 ay içinde 39 ilçemizin mahalle bahçesi çalışmalarını başlatacağız. 5 yıldır çivi çakılmayan İstanbul Müzesi’ni tamamlayacağız. Olimpiyat şehri İstanbul hedefiyle her mahallemizde spor tesislerinin yapımına başlayacağız.

SOSYAL PROJELER

* İlk yıl içinde tam 100 kreş açacağız. Bu kreşlerin bir bölümü 7/24 esasına göre çalışacak.

* 39 ilçemize sahipsiz hayvan bakım merkezleri yapacağız. 1 yıl içinde iki yakada 50 bin kapasiteli hayvan yaşam merkezlerinin yapımına başlayacağız.

* Emeklilerimizin İstanbul kartlarına 2 bin 500’er lira yükleyeceğiz.

* Öğrenci evlerinin, 65 yaş üstü aboneler ile ihtiyaç sahibi tüm emekli abonelerimizin 10 metreküpe kadar su tüketimlerinde, faturanın yüzde 50’si Büyükşehir’den olacak.

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İMAMOĞLU’NA ‘VİLLA’ ELEŞTİRİSİ

Toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu’nun sonradan açıkladığı Emirgan’daki 3 villasıyla ilgili soruya, “Murat Kurum’un başına böyle bir süreç gelmez, çünkü Murat Kurum milletten bir şey saklamaz. Mal beyanını bir gün önce bir gün sonra farklı vermez, bir gün sonra 1.5 milyarlık malı olmaz. Milletimiz balya balya kuleler yapanlara 31 Mart’ta cevabı verecek” yanıtını verdi.