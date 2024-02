Murat Kurum'dan Kartal'a Cemevi sözü

Haberin Devamı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Kartal’da Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde bulunan Bozatlı Hızır Cemevi’ni ziyaret etti. Ziyareti sırasında Kurum’a, Ak Parti Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya, Ak Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, Ak Parti Kartal İlçe Başkanı Nimet Gündoğdu, MHP Kartal İlçe Başkanı Zübeyir Kurt, Bozatlı Hızır Cemevi Başkanı ve Dedesi Cihan Saltuk eşlik etti.



Ziyareti sırasında konuşan Kurum, "Buradaki tüm ehl-i beyt aşıklarını her zaman Hazreti Hüseyin’in matemini yüreğinde taşıyan canlarımızı da saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii bugün burada siz değerli kardeşlerimizle bir arada olmaktan dolayı da büyük bir memnuniyet duyduğumu öncelikle ifade etmek istiyorum. Biz de buraya geldiğimizde kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Bizi böylesi samimiyetle karşıladıkları için dedemize ve buradaki tüm canlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşlerim, tabii İstanbul için yola çıktık. Biz bu yola sevgi yolu diyoruz ve tüm İstanbullularla kimseyi ayırt etmeden, kimsenin dini, dili, ırkı, inancı, mezhebi, bakmadan, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle hep birlikte bu kardeşlik hukukunu sergileyecek anlayışla yıllardır ülkemizde hep birlikte yaşadığımız ve bu anlayışı ilelebet İstanbul’da devam ettireceğimiz bir bakış açısıyla ve sadece İstanbul diyerek projelerimizi, hayallerimizi milletimizle paylaşıyoruz. Gittiğimiz her yerde de vatandaşımızın coşkusunu, sevgisini, ilgisini görmek, bu hayallerimize sımsıkı sarılmalarını görmekle bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir" ifadelerini kullandı.



"HÜNKAR HACI BEKTAŞ VELİ’NİN RUHUNU İSTANBUL’UN TÜM İLÇELERİNDE YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Uğur Mumcu mahallesinde Büyükşehir Belediyesi olarak cemevi inşa edeceklerini belirten Kurum, "Ne diyor Hünkar Hacı Bektaş Veli? ’Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ diyor. İşte biz böyle büyük bir hünkarın sözünün takipçisi olursak birliğimizi, beraberliğimizi kimse bozamaz. Bugün de bu kapsamda Uğur Mumcu mahallemizdeyiz. Uğur Mumcu mahallemizde cemevimizi ziyaret ettik ve burada canlarımızla sohbet ettik. Tabii buradaki Alevi kardeşlerimiz maalesef İstanbul’da geçtiğimiz süreçte olduğu gibi her işte yapıldığı gibi yine burada verilen sözlerin tutulmadığı noktasında bize sıkıntılarını, problemlerini ilettiler. 2012 yılından beri maalesef bir kültür merkezinin bodrumunda hizmet verdiklerini ki bugün biz de geldiğimizde burada nefes almakta dahi kardeşlerimizin zorlandığını görüyoruz ve 2012 yılından beri Uğur Mumcu mahallesinde cemevi ihtiyacı olduğunu, taleplerini bize ilettiler. Yaklaşık bir hafta önce Bahçelievler’de bir cemevimizin temelini atmıştık. Büyük bir coşkuyla, büyük bir mutlulukla orada tüm canlarımızla beraber olduk. Ve o birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirdiğimiz ve inşallah ilelebet yaşatacağımız temellerimizi orada hep birlikte atmıştık. Bugün de burada Murat Kurum olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak şu sözü ifade etmek istiyorum. İstanbul’un her ilçesinde, her mahallesinde bu manada Alevi kardeşlerimizin cemevi ihtiyacına ilişkin adımları canlarımızla beraber bir masada oturup karar vereceğiz. O masada karar alacağız. O kararı da uygulayan tarafta olacağız. Uğur Mumcu mahallemizin de 2012 yılından beri bekleyen bu talebini karşılamak üzere inşallah 1 Nisan sabahı itibariyle Uğur Mumcu Mahallesi’nde Alevi kardeşlerimize, mahallemize yakışır, yaraşır, huzur içerisinde burada cemlerimizi yapacağımız huzur içerisinde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi yaşayacağımız cemevi inşaatını da Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak biz yürüteceğiz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik hukuku içerisinde inşallah 1 Nisan’dan itibaren İstanbul’umuzun tüm değerleriyle, tüm kültürleriyle birlikte Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin ruhunu inşallah İstanbul’un tüm ilçelerinde, tüm mahallelerinde yaşatmaya devam edeceğiz diyorum" şeklinde konuştu.