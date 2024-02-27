Murat Kurum’dan CHP’ye: Vagon belediyeciliği

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Seçim çalışmalarını sürdüren Murat Kurum’a Büyükçekmece ziyaretinde AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Recep Erol ve partililer eşlik etti. Buradaki konuşmasında altyapı eksikliklerine dikkat çeken Kurum, şöyle devam etti: “En başta su ve kanalizasyon sorunu var. İBB’ye soruyorum; 5 yıldır İSKİ’yi yönettiniz neden yapmadınız? İSKİ’yi öyle bir hale getirdiniz ki devasa kurum borç batağında. İSKİ’yi 1994 öncesindeki rezil haline geri döndürenlere, bu şehre 1 litre yeni su kaynağı getiremeyenlere milletimiz hesap soracaktır.



Maalesef 1.5 milyon yuvamızda deprem korkusuyla yaşayan 6 milyon insana yardım etmek dururken, Ankara’nın yollarında kariyer hesabı yapanlar var. Bir tarafta Fikirtepe’de 60 bin insanımızı yeni yuvalarına kavuşturanlar, diğer tarafta afet anında büyükelçilerle gizli toplantılar yapanlar var. 31 Mart’ta kirli hesaplar bozulacak, milletin hesabı tutacak. 31 Mart’ta milletin sırtına yük olan vagon belediyeciliği gidecek, millet için çalışan lokomotif gerçek belediyecilik gelecek."