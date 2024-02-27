×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Murat Kurum’dan CHP’ye: Vagon belediyeciliği

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kurum#CHP#Seçim
Murat Kurum’dan CHP’ye: Vagon belediyeciliği
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 07:00

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Büyükçekmece’de düzenlenen mitingde “Ne zaman CHP zihniyetinin yönettiği belediyelere baksak şehirlerimizin nasıl mağdur kentlere dönüştüğünü görüyoruz. Çünkü CHP belediyeciliği demek sıkıntı, sorun, çile demek” dedi.

Haberin Devamı


Seçim çalışmalarını sürdüren Murat Kurum’a Büyükçekmece ziyaretinde AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Recep Erol ve partililer eşlik etti. Buradaki konuşmasında altyapı eksikliklerine dikkat çeken Kurum, şöyle devam etti: “En başta su ve kanalizasyon sorunu var. İBB’ye soruyorum; 5 yıldır İSKİ’yi yönettiniz neden yapmadınız? İSKİ’yi öyle bir hale getirdiniz ki devasa kurum borç batağında. İSKİ’yi 1994 öncesindeki rezil haline geri döndürenlere, bu şehre 1 litre yeni su kaynağı getiremeyenlere milletimiz hesap soracaktır.

Maalesef 1.5 milyon yuvamızda deprem korkusuyla yaşayan 6 milyon insana yardım etmek dururken, Ankara’nın yollarında kariyer hesabı yapanlar var. Bir tarafta Fikirtepe’de 60 bin insanımızı yeni yuvalarına kavuşturanlar, diğer tarafta afet anında büyükelçilerle gizli toplantılar yapanlar var. 31 Mart’ta kirli hesaplar bozulacak, milletin hesabı tutacak. 31 Mart’ta milletin sırtına yük olan vagon belediyeciliği gidecek, millet için çalışan lokomotif gerçek belediyecilik gelecek."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Kurum#CHP#Seçim

BAKMADAN GEÇME!