Murat Kurum: Yeniden yükseliş devrini hep beraber başlatacağız

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Büyük Birlik Partisi 31. Kuruluş Yıl Dönümü Mahalli Seçim Çalışmaları Toplantısı'na katıldı. 29 Ocak 1993 tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu liderliğinde kurulan parti bugün 31. yıl dönümünü Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen programla kutladı. Programa AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kurum'un yanısıra Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP İstanbul İl Başkanı Dursun Çağlayan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, BBP ve AK Parti ilçe başkanları katıldı.

“ÜLKEYE HİZMET ETMİŞ GÜZEL ADAMLARIN YOLUNDAN GİTMEK İÇİN YOLLARA DÜŞÜYORUZ"



Programda konuşan Kurum, “Büyük Birlik Partisi'nin 31. kuruluş yıl dönümünde, böylesine müstesna bir gecede sizlerle birlikte olmaktan büyük gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Sözlerimin hemen başında, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı, dava ve aksiyon adamı, milli ve manevi değerlerimizin yiğit savunucusu şehit Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızı rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Biz de bu ülkeye hizmet etmiş güzel adamların yolundan gitmek için, bu milletin dualarında almak için, 'Gazi alperenler, işe koyulun. Gayrı söze vakit az verilmeli' diyoruz. Her sabah bu şuurla İstanbul için yollara düşüyoruz" dedi.

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“BİZİM BİRLİKTELİĞİMİZ GÖNÜL BİRLİKTELİĞİDİR"



Murat Kurum, “Bu anlayışıyla Türkiye'nin ve İstanbul'un ekonomik ve siyasi açıdan gelişmesine, kalkınmasına yaptığınız katkılar, Türk milletinin gönlünde müstesna bir yerde durmaktadır. Özellikle ülkemizin girdiği en kritik dönemeçlerinden biri olan 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğiniz desteği, sergilediğiniz dik duruşu, bu aziz millet; vatanın ve vefanın, dava adamlığının defterine altın harflerle yazacaktır. Şunu çok iyi biliyorum ki, Büyük Birlik Partisi'nin her bir mensubunun harcında şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun ruhu vardır. Ben biliyorum ki, vatan millet sevdalıları 31 Mart günü de kurduğumuz bu gönül ittifakında bu kardeşinizin yanında olacaktır. Çünkü bizim birlikteliğimiz gönül birlikteliğidir. Bu büyük birliğin ittifakıdır, tarihin ittifakıdır, millet sevgisinin ittifakıdır, cumhurun ittifakıdır" şeklinde konuştu.

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“HARAP OLMUŞ İSTANBUL'U BAŞTANBAŞA YENİDEN İMAR EDECEĞİZ"



Kurum, “Türk milliyetçisi kardeşlerimden bir tanesinin şöyle bir paylaşımına denk geldim, 'Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz.' Evet; İstanbullu kışı geçirdi ama yediği ayazı unutmayacak, unutturmayacak. Çünkü 2019 ve 2024 yılları arasında geçen zaman, İstanbul için kaybedilmiş zamandan ibarettir. Son beş sene, aziz İstanbul'un tahribat döneminden başka bir şey değildir. Geçmekte olan bin 825 gün, İstanbul'un 'Fetret Devri' olarak tarihe kaydedilecektir. Şimdi diyorum ki, 31 Mart akşamı İstanbul'u 'Fetret Devri'nden hep beraber kurtaracağız. Yeniden yükseliş devrini hep beraber başlatacağız" diye konuştu.

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“İSTANBUL BELEDİYESİ BİR TERÖR YUVASINA DÖNÜŞTÜ"



Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Şehit Muhsin başkanımızla yola çıktığımız günden bugüne tam 31 yıl oldu. Evet bu 31 yıl içerisinde çok önemli hadiselere şahitlik ettik. Partiyi ilk kurduğumuzda ne demiştik? Milliyetçi, maneviyatçı ve demokrat bir çizgide siyasetimizi sürdüreceğiz demiştik. İstanbul Belediyesi bir terör yuvası haline dönüştü. Onun için ben her zaman diyorum. Beş yıldır söylüyorum, bir kez daha söylüyorum. PKK'yla PKK'nın uzantılarıyla iş birliğinin sonucunu görmek isteyenler mevcut İstanbul Belediyesi'ne baksınlar. Gidin mezarlık müdürlerinin PKK'nın siyasi şubesinden olduğunu görürsünüz. Başka genel müdürler, başka daire başkanları, başka kadrolar, işletmeler de hep onları görürsünüz. Dolayısıyla da biz Cumhur İttifakı olarak İstanbul Belediyesi'ni kazanarak hem vatandaşımızı rahatlatacak, trafik çilesini bitirecek, hem depremle ilgili hazırlıkları mükemmel şekilde yerine getirecek, pek çok alanda hizmetler sunmanın yanı sıra İstanbul Belediyemizi ve diğer belediyeleri terör unsurlarından temizlemek için buradayız. Onun için Cumhur İttifakı, onun için Murat Kurum diyoruz" ifadelerini kullandı.