Murat Kurum vaatlerini anlattı... Öğrencilere ulaşım bedava

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, dün Ataşehir’de Selectum City Otel’de gerçekleştirilen ‘Eşsiz İstanbul’ tanıtım toplantısına katıldı. Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu’nu ilan ettiklerini belirterek konuşmasına başlayan Kurum, projelerini özetle şöyle sıraladı:

- Kadın girişimcilere 100 bin lira hibe vererek kadın istihdamını artıracağız.

- 6 yaşına kadar çocuğu olan anne ve babalara yavrularıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz.

- 6 yaşına kadar çocuğu olan annelerimizi ulaşımdan ücretsiz faydalandıracağız.

- 7 gün 24 saat çalışacak kreşlerimizi İstanbul’a armağan edeceğiz.

- Sözleşmeli öğretmenlerimize de indirimli ulaşım desteği vereceğiz.

OKULLARIN TEMİZLİĞİ İBB’YE

- İlkokul ve ortaokul öğrencilerimizden toplu ulaşımda bir kuruş alınmayacak. İlkokul çağındaki çocuklarımıza düzenli beslenme desteği vereceğiz.

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- Tüm devlet okullarımızın temizlik ve güvenlik hizmetlerini biz yapacağız.

- Tüm üniversite öğrencilerimize bu yıl 10 bin lira olmak üzere her yıl artan eğitim desteği vereceğiz.

- Öğrenci bileti 5 lira 18 kuruşa, aylık abonman 150 liraya düşecek. Öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği vereceğiz.

GENÇLERE ÖZEL MEKÂNLAR

- Gençlere özel ‘Mekanİstanbul Kafe’, 39 ilçeye ‘İBB Kitaphane’ açılacak. ‘İBB BİKAHVE’ uygulamamızı üniversite yakınları ve toplu ulaşım alanlarında kurarak gençlerimizin kahvelerini çok uygun fiyatlarla içmesini sağlayacağız. ‘İlk İşim’ kampanyamızla girişimci gençlerimiz, 100 bin lira hibe alacak.

- Emeklilerimizin İstanbul kartlarına her ay 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız.