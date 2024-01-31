Murat Kurum son yaptırdığı anketin sonucunu açıkladı: Şuan biz 1,5 puan öndeyiz

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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

İşte Kurum'un açıklamalarından satır başları;

"COŞKUYU HER YERDE GÖRÜYORUM"

Yoğun bir şekilde sahadayız. Yoğun bir mesai içerisindeyiz. 59 gün kaldı seçime. İlk günden itibaren çarşıda, pazarda esnafımızın yanında çalışma temposu yürütüp İstanbullular ile kucaklaşıyoruz. İstanbul'daki heyecanı, coşkuyu gittiğim her yerde görüyorum. Gittiğimiz her sokakta yapılması gereken çalışmaları yapıyoruz" dedi.

"SİZ EVİN EVLADI GİBİ OLDUNUZ"

Beşiktaş'ta meydandan başlayarak Balıkçılar Çarşısı'nın olduğu sokağa kadar yürüdük. O sokağı 2,5 saatte yürüdüm, çok güzel ilgi, coşku var. Oy vereceğiz, sizi seviyoruz diyenler de var. 'Depremde bizim yanımızdaydınız' diyorlar. Bir gencimiz 'Depremzedeler sizi kardeşi görüyor, siz onların evladı oldunuz, annem sizi televizyonda izlerken evladı gibi izliyor' dedi. 5 yıllık bakanlık dönemimde, genel müdürlük dönemimde yaptığım çalışmalar karşıma çıkıyor. Bir siyasetçi için en kıymetli şey budur.

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"MEVCUT YÖNETİM KENDİSİNİ DAĞLARIN TEPESİNDE GÖRÜYOR"

Mevcut yönetim kendisini dağların tepesinde görüyor, 8-10 puan önde görüyoruz tavrındalar. Kendilerini farklı konuma oturtmaya çalıştılar. İstanbul'a odaklanmadıkları için farklı meselelerin peşinden koştular.

"İKİ PUAN GERİDEYDİK, ŞU AN 1,5 PUAN ÖNDEYİZ"

Lansmandan 1 hafta önce anket yaptırdım. Biz adaylıktan sonra anket yaptık 2 puan gerideydik. Şuan biz 1,5 puan öndeyiz. Bu CHP'nin yaptırdığı ankette de böyle. Bu yaptığımız ankette DEM Parti ve YRP aday gösteriyor. Biz rehavete kapılmadan tüm İstanbullularla birlikte 31 Mart'ta gerçek belediyecilik vizyonuyla eserlerimizi gerçekleştireceğiz. İstanbul buna hazır. El birliği içerisinde 31 Mart'ta bir zaferi kutlayacağız.

"VAADETTİĞİMİZ BÜTÜN PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Siyaset bence milletin sizden ne beklediğini anlamakla ilgili. Samimiyet, tevazu önemli. Herkes sizin, bizim gibi insan arıyor. Siyasetçiden beklediği, verilen sözlerin tutulması. Yarı zamanlı belediyecilik yapıp boş zamanlarda belediyeye uğrayan bir anlayış istemiyor. Bizim siyaset anlayışımız hizmet odaklıdır. Milletin sorunlarına çözüm bulmak odaklıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın millete vadedip yapmadığı bir iş yok. Eksik olabilir ama vadettiğimiz bütün projeleri yaptık. Ben bakanlık dönemimde 81 ile gitmiş biriyim. Bu illerde 500'ü aşkın ziyaretler yaptım. Milletimiz bunun takdirini yapıyor.

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"İETT GEREKİRSE KADINLARI EVİNE BIRAKACAK"

İETT gerekirse kadınları evlerine bırakacak. Biz bir kere belli çatılar kuracağız, belli bakış açıları kuracağız. İstanbul huzurun adresi olsun. Korkunun sokaklardan giderildiği, trafikteki çilenin giderildiği, deprem korkusunun ortadan kaldırılması istiyoruz. Bu endişeleri ortadan gidermek istiyoruz. Biz eğitimin değerli olduğu bir İstanbul istiyoruz. Biz bu yüzden Siztem İstanbul'u kuruyoruz. Bir kaldırım yaparken tabela dikip reklamları boy boy asıp bunu insanlara eziyete çevirmeyeceksin. Metro inşaatına başladığında yüzde 5 ilerlemeyeceksin. Hızlı bir şekilde ilerleyeceksin. Kuracağımız kadın, gençlik meclis iile beraber kararlar alacağız. Biz sokaklardan korkuyu silip alacağız. İnsanlar endişeye kapılmayacak. Kadınımız, kızımız gece eve gidiyor, durağı eve uzak oluyor. Benim İETT şoförüm gerekirse eve bırakacak. Dijital İstanbul projesi ile İstanbul'un her sokağının güvenli olmasını sağlayacağız.

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"39 İLÇEMİZDE HAYVAN BAKIM MERKEZLERİ KURACAĞIZ"

Sokak hayvanları ile ilgili endişeyi görüyoruz. İstanbul'un sokaklarından endişeyi kaldıracağız. Bu konuya duyarsız kalmayacağız. İlgileniyormuş gibi yapmayacağız. Konunun çözümü noktasındaki irade neyse onu ortaya koyacağız. 39 ilçede hizmet verecek hayvan bakım merkezleri kuracağız. İstanbul'da 17 bin tane sahipsiz hayvana bakım yapabilecek alan var. Her konuda olduğu gibi CHP yönetimi bu konuya duyarsız kalmış. İki yakaya da doğal yaşam içerisinde hayvanlarla ilgili hizmetleri yapabileceğimiz tesisler kuracağız. Tek bir merkezden yaparak bunu kontrol altına alacağız. Biz bunu kontrol altına almazsak 3-5 sene sonra hiçbir şekilde müdahale edemeyeceğiz hale gelecek. Sokaklarımız 5 sene içerisinde güvenli hale gelecek. Her türlü masrafı biz karşılayacağız. Sokaklarda insanımıza zarar verecek sokak hayvanı görmeyeceğiz.

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"1,5 MİLYON RİSKLİ YAPININ 600 BİNİ ACİL DÖNÜŞMELİ"

İstanbul'da 7,5 milyon bağımsız birim var. 1,5 milyon riskli konut söz konusu. Bunların 600 bini acilen dönüşmesi lazım, bunlar çok riskli. Bunları bilimsel verilerle aldık. Bu konutlarda oturanlar bir depremde hayati tehlike ile karşı karşıya. İlk aşamada 650 bin konutu yapacağız. Ben bakanlığım dönemimde 350 bin konut yaptık, sadece 5 yılda. 46 bin afet konutu yaptık anahtarını teslim ettik. Biz 20 yılda 1 milyon 250 bin konutu yapıp vatandaşımıza teslim ettik. Gelinen 5 yıllık süreçte mevcut yönetimin vaadi 115 bin konuttu, sadece 5 bin 86 konutu teslim etmişler. Bakanlık döneminde 350 bin konutu vatandaşlarımıza sunduk. 6 Şubat depremi olur olmaz seferberlik ruhu ile hareket ettik. Ben orada 60 gün bilfiil kaldım, 11 ilimizde uykusuz, helikopterle beldesine kadar gittim. 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlattık. Pazartesi günü 46 bin konutu teslim edeceğiz. Siz yapmak isterseniz yaparsınız.

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"BÜTÜN PROJELERİMİZ 56 MİLYAR DOLAR BÜTÇELİ"

Bizim bütün projelerimizin bütçesi 56 milyar dolar. Elimizden gelen her türlü enerjiyi kentsel dönüşüm için vereceğiz. İstanbul 11 ile yetişir ama İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, bayrak gider, devlet kalmaz. Deprem sorunu terörle mücadele sorunu kadar bu yüzden önemli.

"İKİ YILDA İKİ KATINA ÇIKACAĞIZ"

Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 213 milyar lira, İETT 29 milyar lira, İSKİ 51 milyar lira ve iştirakleri de 221 milyar lira olmak üzere 515 milyar lira konsolide bütçesi var. Öz geliri genel gelirinin yüzde 30'uydu. İstanbul'un konsolide bütçesi 515 milyar lira. Bu paranın yüzde 90'ının devletten alıyor. 2019'da belediyeyi bıraktığımızda özgelir, genel gelirin yüzde 30'uydu. Özgelirimizi arttırmak durumundayız. Bütçemizi iki katına çıkaracağız. Kaynakları etkili kullanacağız. Net 0 emisyon hedefi koyduk. Metro uzunluğunu iki yılda iki katına çıkacağız. Elinde yetki var, planlama gücünüz var, 30 şirketiniz var. İspark zarar ediyor, diğer yerler zarar ediyor. Konulara odaklanırsanız çözersiniz. Yeterki arzunuz isteğiniz olsun. Şehrin içindeki ağır vasıtayı kuzeye alsanız trafik rahatlar. Oraya gidip lojistik üstler kuracaksınız. Otogarları kuzeye taşıtacaksınız. Bu trafiği rahatlatır. Buna engel yok. İBB yapsın. Bunlar böyle bir şey yaptı da engel mi oldular. Ortalama insan ömrünün 3,5 yılı trafikte geçiyor. Biz 2019'da 46 dakikada bırakmışız ortalama ulaşım süresini şu an 64 dakikaya çıkmış. Bizim hedefimiz 64 dakikayı 39'a düşürmek.