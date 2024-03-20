Murat Kurum son anket sonucunu açıkladı: Üstüne koya koya gidiyoruz

Haberin Devamı

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Kurum, katıldığı televizyon programında yerel seçimler öncesi yapılan anketlere göre yarışı önde götürdüğünü ifade etti. İBB Adayı Murat Kurum, "Anketlerde biz 1,5 2 puan öndeyiz ve üstüne koya koya gidiyoruz" dedi.

"DEPREM DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRMEMİZ LAZIM"

İstanbul'un en büyük sorunlarından birinin deprem olduğunun altını çizen Kurum, "Deprem İstanbul'daki her vatandaşımızın korkulu rüyası. Deprem siyaset üstü bir mesele, bilim insanlarına değer veriyorsak, bilimin ışığında acilen deprem dönüşümünü gerçekleştirmemiz lazım" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunan Kurum, "5 senede 5 bin 489 tane konut yapabildiler. 600 bin konut acilen dönüştürülmeli. Bunları konuşmamız lazım. Eser yok, hizmet yok, küfe boş, bunları konuşamıyor. Kapı arkasında Zoom toplantıları yapıp kongreyi dizayn etmeye çalıştıklarında, biz Türkiye'nin 81 ilinde 365 bin konutu başlattık" dedi.

Haberin Devamı

"MURAT KURUM SÖYLERSE YAPAR"

Kurum, sosyal konutlar inşa edip vatandaşa uygun bedellerle kiralayacaklarını, böylelikle konut fiyatlarını aşağıya çekeceklerini de belirtti. Kurum ayrıca, "İstanbul'un kaynaklarını İstanbul'a harcarsanız 81 ile yetecek ekonomik güce sahip. Onlar da bal gibi biliyor ki Murat Kurum söylerse yapar" diye konuştu.