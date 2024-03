Murat Kurum: Oluşturacağımız lojistik köylerimizle yüzde 25 olan ağır vasıta trafiğini şehrin kuzeyine alacağız

Haberin Devamı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Murat Kurum Marmara Motorlu Araç Satıcıları Derneği'nin (MARMAS) düzenlediği iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programda Kurum'a Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, milletvekilleri, MARMAS Başkanı Hüseyin Aydın ve dernek üyeleri eşlik etti. İftar programında Murat Kurum, bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasının ardından Murat Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.

"İSTANBUL'UN İÇİNDEKİ O GEREKSİZ YÜKÜ ŞEHRİN ÇEPERLERİNE ATACAĞIZ"

İftar programında konuşan Murat Kurum, "Bugün burada ikinci el otomobil alım satımı yapan esnaflarımızın, temsilcisi olan Marmara Motorlu Araç Satıcıları Derneğimizin (MARMAS) üyeleriyle, esnaf kardeşlerimizle bir aradayız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Ben siz değerli, MARMAS üyeleriyle birlikte olduğum için büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ve buradaki her bir kardeşime hayırlı, bereketli, bol kazançlı rızıklar diliyorum. Rabbim bu mübarek günde tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri, ettiğimiz duaları kabul etsin. Bakanlığım döneminde bize esnafımızla, vatandaşımızla ilgili ne talep gelse, biz o talebi gidermenin gayretiyle çalıştık. Esnaflarımız daha iyi iş yapsın, vatandaşlarımız daha iyi hizmet alsın ve şehirlerimiz de bu manada alt yapısıyla, üst yapısıyla geleceğe hazır bir şekilde bu hizmetleri yapsın düsturuyla 81 ilimize hizmet etmiş bir kardeşinizim. Bugün ülkemizde ikinci el otomobil satışından rızkını kazanan, evine helal lokma götürmek için çalışan on binlerce esnafımızla da bu süreçte bir araya geldik. Sadece İstanbul’da bile, 5 bini Anadolu yakasında olmak üzere 11 bini yine Avrupa Yakası'nda olmak üzere ikinci el oto alım satımı yapan esnaf kardeşlerimiz var. Aileleriyle birlikte düşündüğümüzde, sayıları yüz binlere ulaşan insanımız buradan evine ekmek götürüyor. Az önce bir kardeşimiz 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden atıldığında buradaki galerici esnaflarımızla birlikte evine ekmeğini götürdüğünü söyledi. Burada çalıştığını ve ürettiğini söyledi. Ben esnaf kardeşlerimizin yıllarca çözülemeyen pek çok sorunu olduğunun elbette farkındayım. Hem Hüseyin Başkan hem de federasyon başkanımız bize aktardılar. Bunun çözümü noktasında da gereken her türlü gayreti İstanbul içinde ortaya koyacağımızı ifade etmek istiyorum. Esnafı bu anlamda çaresiz bırakamayız. Bina altında olması, orada bina sakinleriyle ilgili problem ve yine orada vatandaşlarımızla ilgili sıkıntı beraberinde getirirken diğer taraftan oradaki esnafımızı aynı Ankara'da kısmen İstanbul'da yapılan örnek projeler gibi çözüm üretmek durumundayız. Olaya bütüncül bir şekilde bakıp, orada galericilerimizin, 2. el oto alım satımı yapan kardeşlerimizin, gittiğinizde otomobil sanayisiyle ilgili esnafımızın, sanayicimizin hizmet verdiği, bakım servis hizmetlerinin yapıldığı ve İstanbullunun 39 ilçesinde tüm vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bu hizmetleri alabileceği bir anlayışı tesis etmek istiyoruz. Burada 1 Nisan itibarıyla sektörümüzün tüm dinamikleriyle bir araya gelip bu sorunları teker teker aşacak yatırımları yapacağız. Bu yatırımlarla birlikte İstanbul'un içindeki o gereksiz yükü şehrin çeperlerine atacağımız, ağır vasıta yükünü şehrin kuzeyine göndereceğimiz, burada oluşturacağımız lojistik köylerimizle birlikte yine şehrin içinde yaklaşık yüzde 25 olan ağır vasıta trafiğini şehrin kuzeyine alacağız. Burada yine Anadolu ve Avrupa yakasında vatandaşlarımızın bu hizmetleri alabilmesi içinde doğru örneklerini kısmen yaptığımız bu oto avm, yaşam merkezi veya ticaret merkezi de diyebilirsiniz. Adını, ne koyarsanız koyun. Bu şekliyle alt yapısı olan esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza en iyi hizmetleri verecek adımları atıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA UĞRAŞTIRAN DEĞİL, ULAŞTIRAN BİR TRAFİK OLSUN"

İstanbul'un sorunlarını anlatan Kurum, "İstanbul'umuzun sorunları sadece bunlar değil. İstanbul'da yaşayan her bir kardeşimin bugün baktığınızda İstanbul'da deprem korkusuyla ve trafik çilesiyle uğraştığını, bu sorunların giderek büyüdüğünü ve milletimiz nezdinde de korkulu bir rüyaya döndüğünü görüyoruz. Bugün işte buraya iftara gelmek bir eziyet. İşe gitmek ve işten eve gelmek filmleri aratmayacak sahnelerle karşı karşıya kaldığımız bir durum oluyor. Bu manada biz istiyoruz ki; İstanbul'da uğraştıran değil, ulaştıran bir trafik olsun. Burada vatandaşlarımıza yapacağız yatırımlarla birlikte gerek metro hatlarıyla gerek kavşak gerek yol düzenlemeleriyle gerekse iki yakaya yapacağımız tünellerimizle birlikte biz 5 yıl sonra bu şehre tünel yapmış olacağız. 5 yıl sonra metro, trafik sorununu çözmek için yeni metro ihaleleri yapmış bir başkan olarak anılmak istiyoruz. Geriye dönüp baktığınızda koca 5 yılda metro ihalesi yapılmamış. Bırakın metro ihalesi yapmayı, yapılan ihaleleri iptal etmiş. O da yetmemiş, gitmiş hafriyat dökmüş. O da yetmemiş, bizim burada, vatandaşımızın, esnafımızın ulaşabilmesi adına yaptığımız tünellere beton dökülmüş. İşte gelinen süreçte, biz ulaşım noktasında koca bir 5 yılı böyle özetleyebiliriz. Biz böyle ayrılmak istemiyoruz. Biz milletiyle el ele vermiş, İstanbul'daki trafik çilesini çözecek adımları yapan bir kişi olarak anılmak istiyoruz. Bununla birlikte yine deprem korkusu. Olası bir depremle ilgili İstanbul'da bu tedbirleri almak zorundayız. Bu bir tercih değil, bu bir zaruriyet. Bu bir milli güvenlik meselesi, beka meselesi. İstanbul'un bu ülkede lokomotif şehir olmayacağını, İstanbul'un tüm Türkiye'yi ve dünyayı imrendirecek bir şehir olup, olmayacağının kararının verileceği bir seçim olacak. Biz burada, 650 bin konutu dönüştüreceğiz dediğimizde maalesef bugün, yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan zat 'bu konutların dönüşmemesi gerekiyor' diyor. Az önce buraya gelirken bir vatandaşımız da, 'biz evimizi dönüştürmek istiyoruz, nasıl dönüştürebiliriz, bununla ilgili belediyelerden bir yardım alamıyoruz' diyor. Şimdi ne yapacağız? Hiçbir iş yapmayacağız. Seyredeceğiz, vaatler vereceğiz. Boş vaatlerle milletimizi kandıracağız. Hatta verdiğimiz vaatleri bile bugün sorulduğunda hatırlamayacağız. Ondan sonra da 'biz bu şehir de belediye başkanlığı yapıyoruz' diyeceğiz" şeklinde konuştu.



"İSTANBUL'UN 571 YILLIK ONURUNU, GURURUNU SİZLERLE BİRLİKTE AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

İstanbul'un hizmet edilmesi gereken bir şehir olduğunu belirten Kurum, "Her dakika sevgi gösterilmesi gereken ve burada yaşayan her kardeşimizi bu şehrin tüm imkanlarından eşit bir şekilde faydalanması gerektiği anlayışıyla yönetilmesi gereken bir şehrimizdir. Bu şehir bize emanettir. Bu şehir Sultan Fatih'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, nice şehitlerimizin, gazilerimizin emanetidir. Bu şehrimize 22 yıldır, gecesine gündüzüne katan ve milleti için çalışan, çabalayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetidir. Biz bu emanete sahip çıkacağız. Onlar İstanbul'u basamak olarak görsünler, onlar İstanbul'un kaynaklarını çarçur etmeye devam etsinler, onlar milletine değil, başka amaçlar için İstanbul'un beklediği hizmetleri yapmamaya devam etsinler. Biz, İstanbullu hemşerilerimiz bizi nerede görmek istiyorsa, orada olacağız. Bir elimizle metro şantiyelerinde çalışırken diğer elimizle kentsel dönüşümü yapacağız. Bir tarafta vatandaşlarımızın, esnafımızın sorunlarını çözerken diğer tarafta gençlerimizi unutmayacağız. İnşallah 31 Mart'ta da İstanbul'u içine düşmüş olduğu bu durumdan, milletimizle, esnafımızla, işçimizle, emekçimizle, genç kardeşlerimizle birlikte 571 yıllık onurunu, gururunu sizlerle birlikte ayağa kaldıracağız" dedi.



"İSTANBULLULAR, AK PARTİMİZİ VE CUMHUR İTTİFAKIMIZI REKOR BİR OYLA SEÇECEKTİR"

İstanbul'un Türkiye Yüzyılı'nda lokomotif şehir olmasını istediklerine değinen Kurum, "Bunun kararını seçimle vereceksiniz 31 Mart'ta sandığa gittiğinizde şu kıyası yapın; bir tarafta 5 yıllık süreçte ya sağlıksız binalarda deprem korkusuyla beklemeyi seçecek, ya da İstanbul'un 39 ilçesinde yuvalarında huzur içinde yaşamayı seçeceğiz. Bu seçimde; ya 5 yılda 5 bin konut bile dönüştüremeyenleri seçecek, ya da asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atan bu kardeşinizi seçeceğiz. Bu seçimde, ya milletin kaynaklarını çarçur edenleri seçecek, ya da bizim gibi İstanbul’a 350 milyon lira dev yatırımlar yapanları seçeceğiz. Bu seçimde, ya İstanbul’u trafik çilesine mahkum edenleri seçecek, ya da dev ulaşım yatırımlarıyla trafik sorununu kökten çözecekleri seçecek. Hülasa, bu seçimde İstanbullular, ya millete verdiği sözleri hatırlamayanları seçecek, ya da 81 ilde verdiği sözleri bir bir yerine getiren bu kardeşinizi seçecek. Ama ben inanıyorum ki, 5 yıldır mevcut İBB yönetimi yüzünden çile çeken İstanbullular, oto galerici kardeşlerim, hizmetin ve eserin adresi olan AK Parti’mizi ve Cumhur İttifakı’mızı rekor bir oyla seçecektir. Biz nasıl dün olduğu gibi bir olduysak afetlerde milletimizin yardımına koştuysak 1 Nisan'dan sonra da mührü aldığımız zaman her anınızda hep yanınızda olacağız. Hep bize ulaşacaksınız. Sizlerin sadece Başkanı değil, aynı zamanda arkadaşı, dostu olacağız. İnşallah bu şehri, hep beraber yöneteceğiz. Ben sizlere Murat Kurum sözü veriyorum. Sizlerin gönül dostu olacağıma, bu kardeşliği yapacağıma burada söz veriyorum. İstediğiniz zaman o Saraçhane'nin kapısı sizlere açık olacak. Gittiğiniz her yerde gönül rahatlığıyla Murat Kurum kardeşimiz bizim yanımızda diyebilirsiniz. Buradan bir duyuru yapmak istiyorum. Pazar günü saat 14.00'da Sayın Cumhurbaşkanımızın da tefrişleriyle Yeniden İstanbul mitingi yapacağız. Orada 31 Mart bayramımızın provası olacak. Orada birlik ve beraberlik içerisinde İstanbul'umuz için inşallah hep birlilte coşkuyu yaşayacağımız bir gün olacak. Pendik'te de Ahmet Cin Başkanımıza desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah ilçede Ahmet Başkanımla, Büyükşehir de İstanbul'un Murat'ıyla birlikte 31 Mart akşamı İstanbul'a güneş açacak" dedi.



"ŞİMDİ KARNEYE NOT VERME ZAMANI"

İftar programında konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise, "5 yıl süre zarfında maalesef gereken yatırımı almadığımızı biliyoruz. Şimdi karneye not verme zamanı. Bu notu da vatandaşlarımız olarak sizler vereceksiniz. Bizler vereceğiz. İnşallah yeni dönemde, gelecek olan yatırımları düşünerek, verilen vaatlerin unutulduğu değil, sorunların çözüldüğü, yatırımların şahıslara göre değil de ihtiyaçlara göre verildiği bir dönemi yaşamak istiyoruz. Bu noktada Murat Kurum Başkanımızın hem İstanbul sorunlarına hemhal olduğu hem de sorunların çözülmesinde önerileri olduğunu gayet iyi biliyoruz. İnşallah, Pendik'e de gelecek olan yatırımlarda da gerekli desteği vereceğini biliyoruz. Ben burada açık bir şekilde Murat Kurum Başkanıma dua ve destek beklediğimi ifade etmek istiyorum. Destek vereceğinize inancım tamdır. Pendikli olanlarda bize destek verirse memnun oluruz. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.