Murat Kurum: Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, herkes için çalışacağız

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AK Parti'nin İBB başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına başladı. Kurum Eyüpsultan Camii’ndeki sabah namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Murat Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:

Aynı anlayışla milletimizin yanında olacağız. Dualarla başlayacağız, dualarla bitireceğiz. Hep milletimizin zor gününde yanında olduk, yine İstanbulluların bize ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. Bizi hep sokakta göreceksiniz, ulaşım çilesini bitirirken göreceksiniz. Milletimizle gönül gönüle bu süreci yürüteceğiz.

Aylardır çalışmalar yapıyoruz, milletimiz sorunlarını not ettik. Uzman arkadaşlarla bunları değerlendirdik. Ecdadın sorunları olarak eserlere sahip çıkacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, herkes için çalışacağız. Eminiz ki İstanbul'un kaybolan 5 yılını hızlı bir şekilde acil eylem planını ortaya koyarak yürüteceğiz.

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Acil eylem planlarında ortaya koymak için yürüteceğiz. Önümüzdeki süreçte proje tanıtımlarımız olacak. İstanbullu kardeşlerimizle paylaşacağız. Daha öncesinden onlar bizi biliyorlar. O birikimi, tecrübeyi buraya aktaracağız.