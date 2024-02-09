Murat Kurum ‘İstanbul Vizyonu’nu anlattı: Köyüne dönene teşvik

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AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi’nde gazete, televizyon ve dijital medya genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. ‘Dirençli İstanbul’ için planlanan deprem konutlarından taksi sorununa 10 başlıkta topladığı ‘İstanbul Vizyonu’nu anlattı. Kurum’un sorulara verdiği yanıtlar özetle şöyle:

- İSTANBUL 16 MİLYON KALMALI: İstanbul nüfusunun artmasını istemiyoruz. 16 milyonda sabit kalmasını istiyoruz. Anadolu’ya, memleketine dönmek isteyenlere teşvik adımlarımız olacak. Kentsel dönüşümde nüfus artsın istemiyoruz, amacımız konutların dönüşümü.

- DEPREM ENDİŞESİ BİTECEK: (İstanbul depremine hazırız dememiz için ne kadarlık süreye ihtiyaç var?) 51 günlük. 31 Mart’ta İstanbul bunun kararını verecek. 7 gün 24 saat bu konuyu düşünen bir yönetim anlayışı mı? Samimi olmayan yönetim anlayışı mı? Bu iradeyi ortaya koyacak anlayışla gece gündüz çalışacağız. Kimle ittifak etmemiz gerekiyorsa onla edeceğiz. İlk 5 yılda 650 bin konutun büyük kısmını tamamlayacak adımları, 10 yılda da İstanbul’da deprem riskini bertaraf edecek adımları atacağız. 6 milyon konut, 1.5 milyon sınai ünite var. Tüm yaşam alanlarına ilişkin bakış açısı sergilemek zorundayız. 10 yıl içinde İstanbul’da deprem endişesini tamamen ortadan kaldırma hedefiyle; bu adama millet bunun için oy verdi dedirtmek zorundayız.

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- KANAL İSTANBUL GÜNDEMDE Mİ: Bu soru sık sık önümüze geliyor. İstanbul gündemini perdeleme çalışmalarından biri. Gündemde olmayan konular pişirilip servis ediliyor. Şu an İstanbul’un gündeminde olmayan konular bizim de gündemimizde değil.

- TAKSİ SORUNU: İstiyoruz ki İstanbul’a gelen taksiye ulaşabilsin, bekleme süresi ulaşabilme oranı böyle kalmasın. Kayıtlı kayıtsız hizmet veren kuruluşlar var. Kanuna uygun hale getirmek zorundayız. Eksikle alakalı hızlı şekilde ihaleye çıkıp taksi plakası sayısını artıracağız. Herkes taksicilik yapamayacak, belirli eğitimden geçmesi lazım. Ödül, ceza ve prim sistemi olan bir uygulamayı hayata geçireceğiz.

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- ANKETLER- Adaylığım ilk açıklandığında 1.5-2 puan gerideydik. Proje lansmanından sonra İstanbul bizi sevdi, biz de onları sevdik, 1.4 puan öndeyiz.

İMAMOĞLU’NA TELEFONUM HEP AÇIK

- “İmamoğlu beni aradı ben de dün (önceki gün) döndüm, görüştük. İşin sonunda İstanbul’un kazanacağı, demokratik yarış olması konusunda iyi niyet temennilerimizi ilettik. Telefonumun kendisine hep açık olduğunu ifade ettim.

- PROJELERİN KOPYALANDIĞI İDDİASI: Kopya ifadesi hoş değil. İyi olan şey kopyalanır. 5 yılda İstanbul’da kopyalanacak bir şey yok. 5 yılda 650 bin konut üretti de deprem seferberliği ilan ediyoruz söylemi dışında bir iş yaptı da her yer metro şantiyesi oldu da biz mi görmedik? Dönüp bir aynaya bakacaklar. Hâlâ çalıştaydan öteye gidememiş bir anlayış var. Kardan adamın saltanatı güneş doğana kadarmış. 31 Mart’ta İstanbul’a güneş doğacak.

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- BAŞAK DEMİRTAŞ’IN ADAYLIĞI: İttifakların netleşmesi önemli ama yola çıkarken kim kiminle ittifak yapar diye bakmadık. Cumhur İttifakı’nı büyük ölçüde koruyoruz. Gönül isterdi ki YRP de olsun. Oradaki kardeşlerimizin oylarına da talibiz. Karşı tarafta tam bir kaos ve karmaşa var. Düne kadar bu kadar hevesliyken bu kararı niye aldı bilmiyoruz. Baskı mı geldi, pazarlıklar mı devam ediyor göreceğiz. (PKK yöneticisi Mustafa Karasu’nun ittifak çağrısı ve tehdidi) Bizi hedef alması gayet doğal. Ne diyor? Var olan ittifaklara sahip çıkmalıyız diyor. Kimlerden medet umuyor açık ve net görüyoruz. Bir ittifak yapıyorsanız gizlemeyin, PKK elebaşı üzerinden medet ummayın. Tehditlere boyun eğmedik, asla eğmeyeceğiz. Projelerimize odaklanacağız.”