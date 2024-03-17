Murat Kurum: İstanbul girişimcilik şehri olacak

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AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, dün Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen Teknoloji ve Girişimcilik Merkezi Terminal İstanbul’un tanıtım toplantısına katıldı. Kurum konuşmasında Türkiye’nin teknoloji ve girişimcilikte altın çağını yaşadığını belirterek, “KAAN’ımız, SİHA’larımız, Bayraktar’ımız bizi gururlandırıyor. TCG Anadolu’muz, TOGG’umuz göğsümüzü kabartıyor” dedi.

CAZİBE MERKEZİ

İstanbul’un yeni Selçuk Bayraktar ve Aziz Sancar’lar çıkarmasını istediklerini söyleyen Kurum, “2030 yılına kadar İstanbulumuzu dünyanın en gelişmiş ilk 20 girişimcilik şehrinden biri yapacağız. En büyük adımımızı da işte bu devasa alanda atıyoruz. Burası İstanbul’un yeni cazibe merkezi olacak” diye konuştu. Kurum, Zeytinburnu’nda düzenlenen Yüzyılın Dönüşümü Temel Atma ve Yıkım Töreni’nde ise İBB yönetimine kentsel dönüşüm eleştirileri yöneltti.