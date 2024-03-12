Murat Kurum: Hiçbir zaman sözlerimizi unutmayacağız

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ’Erzurumlular İle İftar Sofrası’ programına katıldı. Kurum’a iftar programına Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna, Erzurum Konfederasyon Başkanı Ali Murat Alatepe, milletvekilleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ERZURUM’UN DADAŞLARI 100 YIL ÖNCE MİLLİ MÜCADELEMİZİN MEŞALESİNİ YAKMIŞTIR"

Kurum, “Bugün Erzurum’un kurtuluş yıldönümü. Erzurum’un Dadaşları bundan tam 100 yıl önce ülkemizin en karanlık, en mutsuz günlerinde milli mücadelemizin ve umudumuzun meşalesini yakmış, geleceğimizi ve istikbalimizi aydınlatmıştır. Erzurum’un gözü pek, yiğit, mert, vefakar, cefakar kardeşleri, Dadaşları işte vatanın en zor günlerinde ülkesinin yanında durmuştur. Düşmana karşı, işgale karşı çağlayan bir sel olmuştur. Bugün aynı zamanda İstiklal Marşı’mızın kabul edilişinin yıldönümü. İstiklal Marşı’mızda Mehmet Akif Ersoy, ne diyor: Bu ezanlar ki, şehadetleri dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Merhum Mehmet Akif’e bu satırları yazdıran işte bu ruhtur. Biz de diyoruz ki Rabbim; ezanlarımızı minarelerden, bayrağımızı gönderden indirmesin. Rabbim milletimizin yüzünü eğmesin, devletimize zeval vermesin" dedi.

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“HEP BİRLİKTE İSTANBUL’UMUZU AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Erzurumlu vatandaşlara kültür merkezi müjdesi veren Kurum, “İstanbul’un sorunlarına, İstanbul’un problemlerine odaklanıyoruz. İstanbul’umuzun geleceği adına buradaki milletvekillerimle, belediye başkanlarımla birlikte gece gündüz çalışacağız. Hiçbir zaman orada milletimizin bizden beklentilerini, taleplerini görmezden gelmeyeceğiz. Söz verip o sözleri unutanlardan olmayacağız. Buradan yiğit Dadaşlara, Erzurumlu kardeşlerimize söz veriyorum. 1 Nisan’dan sonra Erzurumlu kardeşlerimizin burada huzur içerisinde vakit geçireceği bir kültür merkezini de İBB olarak sizlere kazandıracağız. 31 Mart’ta inşallah hep birlikte İstanbul’umuzu ayağa kaldıracağız. Sizlere layık bir şehir haline getireceğiz. Bunun için çalışacağız, çabalayacağız. Tevazu içerisinde olacağız. Samimi olacağız. Gayret göstereceğiz. Hiçbir zaman kibirli olmayacağız. Hiçbir zaman vatandaşımızdan uzak durmayacağız. Hiçbir zaman sözlerimizi unutmayacağız. İnşallah el birliğiyle İstanbul’umuzu geleceğe hazırlayacağız" diye konuştu.

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“MESELE MURAT KURUM MESELESİ DEĞİLDİR"

Kurum, “Bu seçimin bu kadar önemli ve kritik olduğunu sizlere ifade ediyorum. Mesele Murat Kurum meselesi değildir. Mesele Türkiye yüzyılında İstanbul’un geleceği meselesidir. Mesele gençlerimizin meselesidir. Mesele ev kadınlarımızı ayrıştıran anlayışa verilecek cevabın meselesidir. Mesele askerliğini kısa dönem veya bedelli olarak yapmış kardeşlerimizin 31 Mart’ta vereceği cevabın meselesidir. İnşallah hep birlikte biz bütün dilleri, dinleri, ırkları, inançları, mezhepleri huzur içerisinde yaşamış İstanbul’umuza bu huzuru bu güveni arttırmak istiyoruz. 31 Mart’ta İstanbul’un sadece başkanı değil, İstanbullu kardeşlerimizin evladı olmaya, yoldaşı olmaya talibiz. İnşallah el birliği içerisinde bu işleri yağacağız" dedi.