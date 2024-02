Murat Kurum: Hedefimiz İstanbul'u küresel sporun başkenti yapmak

Haberin Devamı

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bakırköy'de bulunan Ataköy Olimpiyat Evi'nde, Türkiye Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener'i ziyaret etti. Ziyareti Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener "İstanbul'un bir spor kenti olimpik felsefeyi benimsemiş insanların mutlu bir şekilde yaşadığı ve güzel bir kent olması bağlamında, yaptıkları çalışmalar ve vadeli destekleri nedeniyle ayrıca kendilerine bir spor insanı olarak teşekkürü borç biliyorum" dedi.

"OLİMPİYATLARA SPORCU YETİŞTİRİLMESİ KONUSUNA VURGU YAPTIK"

Ziyaretin ardından konuşan Murat Kurum, "Olimpiyat Komitesi Başkanımız Uğur Erdener hocamızı ziyaret ettik. Bizleri Uluslararası Olimpiyat Komitesini de temsil eden başkanımızla birlikte olimpiyatlara ilişkin düşüncelerimizi fikirlerimizi önerilerimizi paylaştık. Bu çerçevede olimpiyat master planının tekrar elden geçirilmesi hususunda var olan tesislere, yeni tesislerin yapılması ve bu noktada İstanbul'un olimpiyat şehri adımlarının güçlü bir şekilde atılması konularını hep birlikte değerlendirdik. İstanbul'da olimpiyatlara sporcu yetiştirilmesi noktasında ilçe ilçe mahalle mahalle nasıl yapılması gerektiğini vurgu yaptık. Bununla beraber gelen sporcularımızın ulaşım, konaklama, güvenlik ve iletişim gibi kalıcı planlarının da olimpiyatlara göre nasıl yapılması gerektiğini istişare ettik. Ben öncelikle hocamıza misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, 100 yılı aşkın geçmişiyle Türk sporunun en köklü paydaşlarından bir tanesi" dedi.

"OLİMPİK BİR ŞEHİR OLACAĞIZ"

Kurum, konuşmasının devamında, "Sporun ve sporcunun her anında yanında olacak ve bu manada da hem yapmış olduğumuz görevlerde hem de yapacak olacağımız görevlerde, her sporcu için en güzelini, en iyisini nasıl yapabilirizin anlayışı ile çalıştık. Tüm Türkiye'de UEFA standartlarına uyumlu tam 19 stadyumun yapılması konusunda TOKİ Başkanlığımız eli ile bu inşaatları gerçekleştirdik. Yine hedefimiz İstanbul'umuzu küresel sporun başkenti yapmak, göreve gelir gelmez de bu manada 1 Nisan sabahı, 'Olimpik şehir İstanbul' için hedef 2036 diyeceğiz. Bu kapsamda 2036 Olimpiyatlarına ilişkin adımlarımızı hızlı bir şekilde atıp olimpik bir şehir olacağız, bu olimpik şehir her mahallede spor salonları ile, mahallede yetiştireceğimiz sporcular ile birlikte her dalda da, bugün 10-12 branşta temsil ettiğimiz olimpiyattaki oyunlarda daha fazla sporcumuzla yer almak istiyoruz. Biz istiyoruz ki bu sporcular İstanbul'dan gitsin, İstanbul'un ilçelerinden bu sporcuları gönderelim" diye konuştu.