Murat Kurum ‘Hamsi Festivali’nde... "Her İstanbullu kardeşimizin oyuna talibiz"

Haberin Devamı

Meydanda vatandaşları selamlayan Kurum, bir çadıra girerek balık ekmek dağıttı. Basının sorularını da yanıtlayan Kurum, DEM Parti’nin aday çıkarması konusunda “Kimin kimle ittifak yaptığıyla ilgilenmiyoruz. İstanbul’da yaşayan her bir kardeşimizin oyuna talibiz” dedi. Kurum, şehitler için başsağlığı dilerken Gaziantep’te düşen helikopterde şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ile ilgili “Biz Bozkurt’ta sel bölgesindeyken vatandaşlarımıza yardım etmek için kullandığımız helikopterin pilotuydu. Orada ve afetlerde hep milletimizin güvenliği için mücadele etti. Acı haberi getirdiklerinde çok üzüldüm” dedi.