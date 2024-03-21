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Murat Kurum down sendromlu gençlerin işlettiği Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret etti

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#Murat Kurum#Down Sendrom#İstanbul
Murat Kurum down sendromlu gençlerin işlettiği Tebessüm Kahvesini ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 20:33

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, down sendromlu gençlerin işlettiği Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, down sendromlu gençlerin işlettiği Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret etti. Dünya Down Sendromlular Günü’nde gerçekleşen ziyarette Kurum'u 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısıyla karşılayan gençler, çiçek takdim etti. Gençlerle sohbet eden Kurum, şarkılar söyledi, fotoğraflar çektirdi.

Murat Kurum down sendromlu gençlerin işlettiği Tebessüm Kahvesini ziyaret etti

Gençlere müjde veren Kurum, "31 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kuracağımız Tebessüm Kahveleri’ni sizlerle birlikte yöneteceğiz" dedi. Konuşmak için söz alan bir genç ise, "Sizi çok seviyoruz, geldiğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah siz kazanacaksınız. Biz sizi seviyoruz" sözleriyle Murat Kurum’a olan sevgisini ifade etti.

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Murat Kurum down sendromlu gençlerin işlettiği Tebessüm Kahvesini ziyaret etti

Üsküdar Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçen Tebessüm Kahvesi’nde down sendromlu gençler hizmet ve servis bölümünde çalışarak hem iş yaşamına katılıyor hem de engelleri aşmaları sağlanıyor.

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#Murat Kurum#Down Sendrom#İstanbul

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