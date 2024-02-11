Murat Kurum: Bu şehre, kasten 5 yıl kaybettirenlerden olmayacağız

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Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Ataşehir’de düzenlenen Ekonomi Kulübü İş İnsanları Buluşması’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Kurum’un yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, AK Parti MYK üyesi Harun Armağan, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Burak Çiftci, AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Naim Yağcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında meydana gelen silahlı saldırıyı kınadı.

“TERÖR ÖRGÜTLERİ VE UZANTILARI, BERABERLİĞİMİZİ BOZAMAYACAKLAR”

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Kurum, "Emniyet güçlerimiz yaşanan elim hadise ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatmıştır. Demokrasiye yönelik bu tür saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndürmeyecektir. Terör örgütleri ve uzantıları, ne amaçla olursa olsun bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacaklar. Bu ülkenin 780 bin kilometre vatan toprağında, 85 milyon kardeşimizle birlikte huzur içinde, güven içerisinde yaşamaya devam edeceğiz ve ay yıldızlı bayrağımızı her zaman gururla, göklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bu elim hadise nedeniyle İstanbul’umuza, Aziz Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve inşallah yaralı kardeşimize de acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

Ataşehir’de daha önce yaptıkları hizmetlere değinen Kurum, “Mimar Sinan Camii’mizi hem yaptık, hem de cemaatiyle çok güzel dostluklar kurduk. Bugün de uzun yıllardır dostluğumuzun devam ettiği, İstanbul’umuzun ekonomisinin gücünü temsil eden iş insanı kardeşlerimizle bir aradayız. Ataşehir’de birbirimizi çok iyi tanıdığımız sevgili muhtarlarım buradalar. Beni hiç yalnız bırakmayan dernek başkanlarım yine buradalar. İstanbul’umuzu ortak akılla çok daha ileri seviyelere taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.

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“İSTANBUL’U HEP BİRLİKTE YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Kurum, “Mevcut CHP’li İBB yönetiminden önce şehircilikteki, ulaştırmadaki ve belediyecilikteki başarılarıyla dünya liginde zirveyi hedefleyen bu aziz şehir, kasten ve bilerek durdurulmuştur. İhmalkarlıkla, iş bilmezlikle, gündem saptırmalarıyla ve algı belediyeciliğiyle durdurulmuştur. Ecdadın bu derece kutsal bildiği bu şehrin 571 yıllık şanlı tarihi, 5 yıldır liyakatsiz ellerde kesintiye uğramış, geleceğimiz ihmal edilmiştir. İş insanlarımızın sesi duyulmamıştır, esnafımız göz ardı edilmiştir. Annelerimiz, gençlerimiz, yavrularımız çözümsüzlük ortamına terk edilmiştir. Muhtarlarımızın, derneklerimizin talepleri sümenaltı edilmiştir. Şu koşturmaca içerisinde her kesimden insanımızla bir araya geliyoruz. Her gittiğimiz ortamda, farklı kesimlerden insanımız bize mevcut CHP’li yönetimden dert yanıyor ve bizden çözüm bekliyor. Çünkü bu kardeşlerimiz kimin çözümsüzlük ürettiğini ve kimin çözüm üreteceğini gayet iyi biliyorlar. İstanbullular kimin gösteriş belediyeciliği, kimin gerçek belediyecilik yaptığını gayet iyi biliyorlar. Biz göreve gelir gelmez bu ihmalkarlığı, bu çözümsüzlük ortamını gidereceğiz. İletişimsizliği ortadan kaldıracağız. İstanbul’u hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız” diyerek çözüm odaklı ilerleyeceklerini söyledi.

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“İSTANBUL’U BEŞ YILLIK FETRET DÖNEMİNDEN KURTARACAĞIZ”

Göreve gelir gelmez, kentsel dönüşüm ve ulaşıma ilişkin projelerini ivedilikle devreye alacaklarına değinen Kurum, "İstanbul’u beş yıllık fetret döneminden de duraklama döneminden de kurtaracağız. Yine dünyanın en iddialı şehirleri arasına sokacağız. Tek yürek olacağız, tek bir ideal etrafında toplanacağız. İstanbul’umuzu ortak akılla, halkımızın derin aklıyla, İstanbul’un kadim bilgeliğiyle yöneteceğiz. Ataşehir’imize, hem dönüşüm hem de ulaşım alanında çok iyi çalışmalar yaptık. Bugün Ataşehir ilçemizin etrafını otoyollar ve E5 çevrelemiş durumda. Peki, Ataşehir bu avantajdan yeterince yararlanabiliyor mu? Hayır ama neden? Çünkü ne büyükşehir ne de ilçe belediyesi meseleye bütüncül olarak bakmadığı için şunu göremiyorlar. Ne yeni yollar yapıyorlar, ne de ilçenin merkezine doğru yeni yollar yapmadığında otoyol avantajının halkımız için dezavantaja dönüşeceğini görebiliyorlar. İnanın herkes dolmuş durumda. Bu trafik çilesine bir de söz verilen otoparkların yapılmayışı eklendiğinde, Ataşehirli hemşerilerimizin çileden çıktığı bir durumla karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.

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“BİZ İSTANBUL’U SİZİN GİBİ DURDURMAYA DEĞİL, KARDEŞLERİMİZ İÇİN KOŞMAYA GELDİK”

Murat Kurum, mevcut İBB yönetiminin kaynak üretmeyi bilmediğini ifade ederek, “CHP’li İBB yönetimi kaynak üretmeyi bilmediği için Murat Kurum bütçeyi nereden bulacak diye soruyor. Biz İstanbul’u sizin gibi durdurmaya değil, İstanbullu kardeşlerimiz için koşmaya geldik. Şu görmezden geldiğiniz Ataşehir’de Şerifali Çiftliği’ni bilir misiniz? İşte biz bu alanda nasıl yüzlerce konut ve dükkanı, sosyal tesisleri, camileri ve okulları aynı anda yapıyorsak; yine öyle yapacağız. Yeniçamlıca, Mevlana, Mimarsinan ve Barbaros’ta yeni rezerv yapı alanlarımızda nasıl arı gibi çalışıyorsak, yine öyle çalışacağız. Aşık Veysel ve Mustafa Kemal’de imar planı iptal edilen yerleri nasıl yeniden plana kavuşturduysak, yine öyle yapacağız. İçerenköy’de donatı alanındaki riskli evleri nasıl vatandaşımızla birlikte dönüştürüyorsak, yine öyle yapacağız. Sizin unuttuğunuz Esatpaşa’da mülkiyet sorununu nasıl çözdüysek, yine öyle çözeceğiz. İnönü, Kayışdağı, İçerenköy’ün sınırları içinde kalan 632 bin metrekarelik alanda İstanbul’un en büyük kentsel dönüşümlerinden birini nasıl başlattıysak, yine aynı dev dönüşümleri öyle başlatacağız. Tüm bu atılımlarla, Ataşehir’in trafiğinin çözümüne nasıl katkı sunuyorsak, yine öyle katkı sunacağız. Bizim Ataşehir’in, İstanbul’un her sokağında alın terimiz var. Biz İstanbul’un gerçek emekçileriyiz. İstanbul’un emin İnsanları olarak sizin durdurma politikanız yüzünden ortaya çıkan tüm bu sorunları çözmeye azmettik ve inşallah 31 Mart akşamı büyük bir zafer kazanacağız ve bu sorunları tek tek çözeceğiz” dedi.

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“BU ŞEHRE, KASTEN 5 YIL KAYBETTİRENLERDEN OLMAYACAĞIZ”

İstanbul’u özüne döndürmek için var güçleriyle çabalayacaklarını ifade eden Kurum, “İstanbul’un her anında, hep yanında olmayı bir seçenek olarak değil, bir mecburiyet olarak görüyoruz. Biz yarı zamanlı belediyecilik yapanlar gibi, arada bir belediyeye uğrayanlar gibi, bedeni İstanbul’da ancak ruhu başka yerlerde gezenlerden olmayacağız. Bu şehre, kasten 5 yıl kaybettirenlerden olmayacağız. Biz İstanbullulara her rengiyle, tüm farklılıklarıyla, tüm dinamikleriyle birlikte güçlenen bir 5 yıl vaat ediyoruz. Biz İstanbullulara huzurlu, mutlu, özgüveni yüksek, yenilikçi ve girişimci, ekonomide oyun kurucu bir İstanbul vaat ediyoruz. İstanbul’un yeni yüzyılını, gençlerimizle, kadınlarımızla, yediden yetmişe tüm İstanbullularla birlikte inşa edeceğiz. Durdurulmuş İstanbul’u, yere düşürülmeye çalışılan 571 yıllık onurumuzu, gururumuzu yeniden ayağa kaldıracağız” cümleleri ile konuşmasını sonlandırdı.