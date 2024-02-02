Murat Kurum: Bir asırda 130 bin can kaybettik

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Murat Kurum dün Güngören’de Karadenizli kadınlarla buluşup seçim vaatlerini anlatırken gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Kurum özetle şunları söyledi:



SİYASİ RANT ÇABASI



(6 Şubat depremlerinde ölenlerin sayısı 130 bin mi?): “Dün (önceki gün) katıldığımız programda da ondan önceki programlarda da biz son bir asırda ülkemizde yaşamış olduğumuz depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın 130 bine ulaştığını, en son Maraş depreminde de 50 bin canımızı kaybettiğimizi ifade ettik. Bir merkezden sanki bir açık bulmuşçasına hareket edip depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışanları kınıyorum.”