Murat Kurum: 1 Nisan sabahı İstanbul'da bizi dönüşüm yaparken göreceksiniz

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim otobüsüyle yaptığı tur sırasında, Okmeydanı'nda vatandaşlara seslendi.

Kurum, otobüsten yaptığı konuşmada, "İyi ki varsınız. İyi ki sizlerle yol arkadaşıyız, sizlerle birlikte yol yürüyoruz. Okmeydanı’nda kentsel dönüşümü başlattık. Okmeydanı’nın dönüşümünü sizlerle el ele verdik, Haydar Ali Yıldız başkanımla el ele verdik ve Okmeydanı’nın yarınları için bu mücadeleyi başlattık. 1 Nisan sabahı İstanbul’da Beyoğlu’nda, Okmeydanı’nda her mahallede bizi dönüşüm yaparken göreceksiniz. Her mahallede İstanbul’umuzu geleceğe hazırlarken göreceksiniz çünkü biz eser adamlarıyız. Biz sözünü tutan adamlarız, biz sağlam adamlarız. Bu sağlam adamlar 1 Nisan’da gelecek, yüzler gülecek. 1 Nisan’da İstanbul’un yeniden dirilişi, yeniden yükselişi başlayacak. Hepinizi çok seviyoruz. Üç gün sonra inşallah çok güzel bir bayramı hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.