Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri incelenecek

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İSTANBUL’da, Münevver Karabulut, 17 yaşında lise öğrencisiyken 3 Mart 2009’da sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürüldü. Cinayetten 197 gün sonra teslim olan ve 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Cem Garipoğlu, cezaevinde kaldığı tek kişilik odada kendini asarak intihar etti. Yıllardır Cem Garipoğlu’nun ölmediği ve yurtdışına kaçtığı iddia edildi. Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu’nun ölmediğini iddia ederek mezarının açılması (fethi kabir) için iki kez savcılığa başvurdu. Ancak savcılık, bu talepleri reddetti.

Bu defa Cem Garipoğlu’nun babası Mehmet Nida Garipoğlu, oğlunun intihar ederek ölmediği iddialarına ilişkin mezarının açılması ve DNA eşleştirmesi için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

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HAREKETE GEÇİLDİ

İki ailenin talebini değerlendiren Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na yazı yazılarak Cem Garipoğlu’nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp savcılığa gönderilmesini istedi. Dava dosyasına bilirkişi atanarak, otopsi fotoğraf ve görüntülerini inceleyecek bilirkişi görevlendirileceği ve hazırlanan raporu savcılığa sunacağı belirtildi.

‘BİR SONRAKİ AŞAMA MEZARIN AÇILMASI’

MÜNEVVER Karabulut’un ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, “Geldiğimiz noktada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın otopsi fotoğraf ve videolarının bilirkişiye teslim edilmesi ve bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırılması son derece önemli. Bir sonraki aşama şüphesiz ki mezarın açılması. Dosyada bunca delil varken, kamu vicdanı da bu kadar rahatsızken mutlaka fethi kabir işlemi yapılmalıdır. Süreç sona yaklaşıyor, az kaldı” dedi.