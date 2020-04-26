Mukabele saatleri ve kanalları 2020: Hangi kanallarda mukabele var?

Mukabele dinlemek isteyen Müslümanlar, koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kaldıkları için televizyon kanallarına ve internete yöneldiler. Mukabele hangi kanalda, saat kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre ramazan ayı 2020 yılında 24 Nisan’da başladı. Farz olan oruç ibadetini tutan Müslümanlar mukabelelere de yoğun ilgi gösteriyorlar.

MUKABELE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

DİYANET TV’DE MUKABELE

Diyanet TV'de her gün saat 15:00'da mukabele programı yayınlanıyor.

Ünlü hafızlar; Kerim Öztürk, Yunus Balcıoğlu, Ferruh Muştuer, Ali Derman ve Metin Çakar’ın kıraati, tarihi yarımadanın beş büyük camiinden yayınlanıyor.

KANAL 7'DE MUKABELE

Kanal 7'de 23 Nisan'dan itibaren saat 04:30'da mukabele programı yayınlanacak.

SOSYAL MEDYADA DA YAYINLANIYOR

Edirne'deki Selimiye Camisi'nde, İslam dininde önemli yer tutan 14 asırlık mukabele geleneği, ramazan ayı boyunca sosyal medyadan canlı yayınla sürdürülüyor.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, "Selimiye Camisi'nde her gün saat 11.00'de başlayan, canlı olarak Müftülüğümüzün Facebook sayfasında yayınlayacağımız mukabele programımız her gün devam edecek ve arkasından da 15 dakikalık özet sohbetlerimiz olacak. Bu vesileyle dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimiz Selimiye Camisi ile manevi olarak buluşmuş olacak." dedi.