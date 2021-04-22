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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 22.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın beraatına itiraz

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın beraatına itiraz

Sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işledikleri iddiasıyla yargılandıkları davada verilen beraat kararına, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel ve duruşma savcısı itiraz etti.

İstinaf Mahkemesi’ne verilen itiraz dilekçesinde, mahkemenin kararının usul ve yasaya aykırı olduğu, sanıkların suç işleme kastıyla gerçekleştirdikleri eylemleri nedeniyle cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Dilekçede, “Sanıkların eylemlerini, bir televizyon kanalında tüm kamuoyuna ulaştığı bilinciyle, kamuoyunu kendi menfaatleri uğruna yönlendirmek amacıyla sosyal statülerini kullanarak gerçekleştirdikleri açıktır” denildi ve sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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