Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın beraatına itiraz

İstinaf Mahkemesi’ne verilen itiraz dilekçesinde, mahkemenin kararının usul ve yasaya aykırı olduğu, sanıkların suç işleme kastıyla gerçekleştirdikleri eylemleri nedeniyle cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Dilekçede, “Sanıkların eylemlerini, bir televizyon kanalında tüm kamuoyuna ulaştığı bilinciyle, kamuoyunu kendi menfaatleri uğruna yönlendirmek amacıyla sosyal statülerini kullanarak gerçekleştirdikleri açıktır” denildi ve sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.

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