Mühürlenen kıraathanede 2'nci kez kumar oynarken yakalandılar

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri daha önce M.K.'ye kiraya verilen kıraathanenin iş yeri ruhsatının olmaması, sosyal mesafeye uyulmaması ile kumar oynanması nedeniyle mühürledi. İlçede denetimlerini sürdüren polis ekipleri, daha önce mühürledikleri işyerinin mührünün kopartıldığını ve içeriye giriş çıkışların olduğunu, camların da siyah örtü ile kapatıldığını gördü. Bunun üzerine polis ekipleri, iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan kontrolde, kıraathanede 25 kişinin bulunduğu tespit edildi. Toplam 77 bin 500 lira para cezası uygulayıp, kıraathane ikinci kez mühürlendi.