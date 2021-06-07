Muhtarlık heyecanı
Türkiye genelinde 753 yerde, ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından muhtarlık seçimi yapıldı. İstanbul’da da 14 mahallede, çeşitli nedenlerle düşen muhtarlıklar için yaklaşık 71 bin seçmen sandık başına gitti.
İstanbul’da muhtarlık için 14 mahallede toplam 62 aday yarışırken, adayların 11’ini kadınlar oluşturdu. Bu kapsamda Bayrampaşa Vatan Mahallesi’nde 6, Kağıthane Telsizler Mahallesi’nde 4, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi’nde 3, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi’nde 2, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi’nde 3, Güngören Sanayi Mahallesi’nde 7, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi’nde 10, Çatalca’da Ormanlı Mahallesi’nde 7, Kaleiçi Mahallesi’nde 5, Beyoğlu’nda Asmalı Mescit Mahallesi’nde 2, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde 5, Katipmustafa Çelebi Mahallesi’nde 3 aday, muhtar olabilmek için yarıştı.
Şişli Feriköy’de 3 adayın yarıştığı seçimleri tek kadın aday Sema Alkaya kazandı.
2 adaylı Beykoz Anadolukavağı Mahallesi’ndeki seçimi, daha önce muhtar olan eşi Serdar Lüleburgaz’ı COVID-19’dan kaybeden Sevim Lüleburgaz kazandı.
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