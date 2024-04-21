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Mezarlıktaki manzara muhtarı isyan ettirdi! Tepkisini pankart asarak gösterdi

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#Hatay#İskenderun#Piknik
Mezarlıktaki manzara muhtarı isyan ettirdi Tepkisini pankart asarak gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 10:07

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Sarıseki Mahallesi Muhtarı Özcan Kayar, "Mezarlar piknik alanı değildir, mezarlarda dua okunur, mezarlara saygısı olmayanın hiç kimseye saygısı olmaz" diyerek mahallenin her yerine afişler astı ve mezarlıklarda pikniği yasakladı.

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan 7 bin nüfuslu Sarıseki Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Özcan Kayar, en yakın rakibine 97 oy fark atarak mahallenin yeni muhtarı olmuştu. Zaman kaybetmeden girişimlere başlayan Muhtar Kayar, "Cenaze evinde yemek yenilmez, yemek götürülür" diyerek mahallenin dört bir yanını afişlerle donatmıştı.

Mezarlıktaki manzara muhtarı isyan ettirdi Tepkisini pankart asarak gösterdi

Kayar'ın mahallesi için ikinci icraatı ise mezarlıkta pikniği yasaklamak oldu. Muhtar Kayar, mezarlık çevresine "Mezarlar piknik alanı değildir, mezarlara dua okunur, mezarlara saygısı olmayanın hiç kimseye saygısı olmaz" pankartları astı. Kayar, seçimden bu yana yaptıklarıyla mahalle sakinlerinin takdirini topladı.

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Mezarlıktaki manzara muhtarı isyan ettirdi Tepkisini pankart asarak gösterdi

"BU PANKARTI ASARKEN TOPLUMUN REFLEKSİNİ BİRAZ DAHA GENİŞLETMEK İSTEDİM"

Muhtar Özcan Kayar, mezarlıkların içerisinde mangal yapıldığına dikkat çekerek, "Bu durum çok üzücü. Mezarlıkların içerisinde alkol de tüketmişler. Ben mahalle muhtarı olarak pankart hazırlattım. 'Mezarlar piknik alanı değildir, mezarlarda dua okunur. Mezarlara saygısı olmayanın hiç kimseye saygısı olmaz' yazılı pankartlar astım. Ben bunu genişletmek istedim. Mezarlarımızın içerisinden farklı yerlerde; alkol tüketimi, kola tüketimi ve ona bağlı olarak da saygısızca hareketlerden dolayı bu pankartı astım. Bu pankartı asarken toplumun refleksini biraz daha genişletmek istedim" ifadelerini kullandı.

Mezarlıktaki manzara muhtarı isyan ettirdi Tepkisini pankart asarak gösterdi

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#Hatay#İskenderun#Piknik

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