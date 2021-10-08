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Muhtar, dedektif gibi iz sürüp hırsızı buldu

#Hırsızlık#Mustafa Tugal#Aydın
Muhtar, dedektif gibi iz sürüp hırsızı buldu

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde muhtar Mustafa Tugal (51), mahallede hırsızlık olayları artınca 3 gün boyunca dedektif gibi iz sürerek şüpheliyi tespit etti. Jandarmanın operasyon yaptığı evde çalınan malzemeler bulunurken, hırsızlık şüphelisi E.D. (35) için arama çalışması başlatıldı.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında kırsal Bıyıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle mezarlığında demir kapı, mezar demirleri ve evlerin bahçe kapısının demirleri gibi çok sayıda malzemenin çalınması mahallede tedirginliğe neden oldu. Hırsızlık olaylarının artmasıyla Bıyıklı Mahallesi Muhtarı Mustafa Tugal, gece nöbet tutmaya başladı. 3 gün dedektif gibi iz süren Tugal, şüphelinin evini tespit etti. Muhtarın ihbarı üzerine jandarma, savcılıktan aldığı arama kararıyla belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde bir traktör römorku dolusu çalıntı malzeme ve 15 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon sırasında evde olmadığı belirlenen hırsızlık şüphelisi E.D.’yi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Muhtar, dedektif gibi iz sürüp hırsızı buldu


'GECE GÜNDÜZ UYUMADAN TAKİP ETTİM'

Hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçerek, günlerce şüpheliyi tespit etmeye çalıştığını ifade eden Muhtar Mustafa Tugal, "Son zamanlarda hırsızlık olaylarında artış olunca ben de gece gündüz uyumadan şüphelendiğimiz hırsızı takip ettim. Sonunda evini ve kendisini tespit ettim. Jandarma evde yapılan aramada çalınan malzemeleri buldu. Ancak şüpheli evde yoktu. Dağlık alana kaçtığını tahmin ediyoruz. Arama çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede yakalanacağını umuyoruz" dedi.

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#Hırsızlık#Mustafa Tugal#Aydın