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Muhtar adayını öldüren şüpheliler yakalandı

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#Mardin#Nusaybin#Muhtar
Muhtar adayını öldüren şüpheliler yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 19:44

Mardin'in Nusaybin ilçesinde seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada muhtar adayı Hilmi Akbulut’un öldürülmesi olayına karışan firari 3 şüpheli Bolu’da, jandarma ekipleri tarafından yolcu otobüsünde yakalandı.

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Olay, 1 Nisan’da Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Görentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle meydana gelen kavgada muhtar adayı Hilmi Akbulut ile İ.Y. (19) ve Ş.A. (45), tabancayla vuruldu. Olayda ağır yaralanan Hilmi Akbulut yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheliler M.Y. (48), K.A. (43) ve M.C.D.'nin (55) yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kimlik kontrolünde, 3 yolcu kimliklerinin olmadığını söyledi. Jandarma ekiplerinin şüphelendiği 3 yolcunun yapılan kimlik sorgulamasında Nusaybin’de muhtar adayının öldürülmesi olayıyla ilgili aranan şüpheliler olduğu tespit edildi. Şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Şüpheliler, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bolu’nun Gerede ilçesinde adliyeye sevk edildi.

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#Mardin#Nusaybin#Muhtar

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