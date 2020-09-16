Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında açıklama!

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği belirtilerek son 24 saat içerisinde olumsuz herhangi bir süreç yaşanmadığı, klinik seyrinin stabil olduğu ifade edildi.

Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

MUHTTİN BÖCEK KİMDİR?

1962 yılında Antalya’nın Konyaaltı İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Yükseköğrenimini Halkla İlişkiler ardından İktisat Fakültelerinde tamamladı. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans yaptı.



Yaşamı boyunca zirai üretim ve turizm gibi birçok sektörde faaliyet göstermiştir. Gençlik yıllarından itibaren aktif siyasetin içinde yer almış, 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştür.



18 Nisan 1999 tarihinde Anavatan Partisi’nden aday olduğu seçimlerde Konyaaltı Belediye Başkanı olarak % 27’lik oy oranı ile seçilmiştir. 28 Mart 2004 Yerel Seçimlerine bu kez Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olmuş, ikinci döneminde % 50’nin üzerinde oy oranıyla tekrar seçilmiştir. Mart 2009 yerel seçimini bir kez kez daha kazanmıştır. 30 Mart 2014 yerel seçiminde ise %60’lık oy oranıyla yeniden belediye başkanı seçilmiştir.



Siyaset hayatı süresince 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerine de devam etmektedir.

Antalya için 2019 Yerel Seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olan Muhittin Böcek, halkın takdiri ile %50,62 oranında oy alarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.