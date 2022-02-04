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Mühendis şehide veda: Yüzü gibi tertemizdi

#Şehit#Tarık Tarcan#Terörle Mücadele
Mühendis şehide veda: Yüzü gibi tertemizdi

Terhisine 20 gün kala şehit olan Eskişehir Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü mezunu Piyade Er Tarık Tarcan dün gözyaşlarıyla uğurlanırken arkadaşlarının “Haberi duyunca kahrolduk, yüzü gibiydi Tarık, tertemiz, iyi niyetli...” mesajları herkesi ağlattı.

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde, PKK’lı teröristlerin Yakacık Karakolu’na düzenlediği havanlı saldırıda terhisine 20 gün kalan Piyade Er Tarık Tarcan’ın (27) şehit olması tüm Türkiye’yi üzdü. Tarık evin tek evladıydı. Eskişehir Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü mezunu olan Tarık, koyu bir Fenerbahçe taraftarıydı. En yakın arkadaşı ise Galatasaraylıydı.

Mühendis şehide veda: Yüzü gibi tertemizdi
Şehit Tarcan mezuniyet töreninde anne ve babasıyla.

BEDELLİ YAPMADI

Üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulmaya çalışmış ancak pandeminin etkisiyle bulamamıştı. Bedelliye hakkı olmasına rağmen “Babam bu yaşında bile çalışıyor” diyerek görevini yapmaya gitti. Tarık’ın yakın arkadaşlarından Batuhan’ın “Kahrolduk, yüzü gibiydi Tarık, tertemiz, iyi niyetli, kimseyle sorunu olmazdı. Nasıl da vatanseverdi. Kahrolduk...” sözleri herkesin yüreğini dağladı.

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BABADAN ASKER SELAMI

Şehit Tarcan için dün memleketi Eskişehir’de cenaze töreni düzenlendi. Reşadiye Camisi’ndeki törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Güla, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile AK Parti, MHP ve CHP’den milletvekilleri de katıldı. Baba Hilmi Tarcan, oğlunun fotoğrafına bakarak asker selamı verirken anne Günay Tarcan “Nasıl bıraktın bizi?” diyerek gözyaşı döktü. Şehidin naaşı, cenaze namazının ardından Vişnelik Hava Şehitliği’nde toprağa verildi.

‘CEZALANDIRMA’YLA 43 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Şehit Piyade Er Tarık Tarcan’ın kanı yerde kalmadı. Türk topçusunun Suriye’de Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde terör hedeflerine yaptığı cezalandırma atışlarında toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, hem Cizre’de şehit düşen Piyade Er Tarcan hem de El Bab’da PKK’nın 9 sivili katledip 31 kişiyi yaraladığı bombalı saldırısına karşı cezalandırma atışları yapıldı.

30 HEDEFE 100 ATIŞ

Fırtına obüsleri, top, çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ve havan topu gibi kara ateş destek vasıtalarıyla terör hedefleri yoğun ateş altına alındı. TSK unsurları, Fırat Kalkanı bölgesinde de belirledikleri 24 hedefi kara ateş destek vasıtalarıyla vurdu. Böylece toplam 30 hedefe yapılan 100 civarında atışla 43 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan bakanlık kaynakları, terör üstlenmelerine yönelik gerçekleştirilen “Kış Kartalı Harekâtı”nın PKK/YPG’de çözülmeyi hızlandırdığı bilgisini de paylaştı.

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#Şehit#Tarık Tarcan#Terörle Mücadele

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