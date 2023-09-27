Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar... 2 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis talebi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün 'sosyal medyadan sorumlu yöneticisi' Cevheri Güven ve birçok FETÖ'cü hesabın Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar yaptığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı adayı olan İnce'ye yönelik hem sahte pornografik video görüntüsü hem de sahte dekontun provokasyon ve tehdit amaçlı olarak sosyal medyada dolaşıma sunulduğu vurgulanarak, söz konusu içeriklerin firari FETÖ'cü Güven ve diğer örgüt mensupları tarafından daha fazla kitleye ulaşması için provokasyon amaçlı paylaşıldığı ve sosyal medyada paylaşıma sunulan bu görüntülerin şüpheliler tarafından da yayıldığı kaydedildi.

"FETÖ'NÜN AMAÇLARINA İSTEYEREK YARDIMDA BULUNDULAR"

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İddianamede ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ'nün 13'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimlerini örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda şekillendirip müşteki İnce'ye yönelik sahte pornografik görüntüler ve sahte dekontlarla adaylıktan çekilme, sindirme ve baskı aracı olarak kullanmak amacıyla sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulduğu, devam eden süreçte şüpheliler Oktay Yaşar ve Veli Koçak'ın ortak kullanımında bulunan yaklaşık 1 milyon 358 bin takipçisi bulunan 'Ankara Kuşu' isimli hesabındaki paylaşımlar ile müştekiye yönelik eleştiri sınırlarının da aşılması suretiyle zincirleme şekilde müştekinin onur ve şerefine yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulundukları belirlenmiştir. FETÖ tarafından siyaseti nihai amaçları etrafında şekillendirmek amacıyla başlatılan baskı ve yıldırma faaliyetlerine, şüphelilerin geniş halk kitlelerine ulaşabilecek sosyal medya gücü ile destek verdikleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 67'nci maddesinin müştekiye tanıdığı 'seçme ve seçilme' hakkının engellenerek adaylıktan çekilme süreci ile biten yoğun, baskıcı, hukuka aykırı hareketlerle şüpheliler Oktay Yaşar ve Veli Koçak'ın FETÖ'nün nihai amaçlarına bilerek ve isteyerek yardımda bulunmak suretiyle atılı suçu işledikleri anlaşılmıştır."

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İddianamede şüpheliler Yaşar ve Koçak'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.