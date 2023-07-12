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Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±,Â Memleket Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Muharrem Ä°nce hakkÄ±nda sosyal medyada paylaÅŸÄ±ma sokulan sahte belgelerle ilgili soruÅŸturmadaÂ iddianameyi tamamladÄ±.Â Muharrem Ä°nce ile CumhurbaÅŸkanÄ± DanÄ±ÅŸmanÄ± Maksut Serim'in mÃ¼ÅŸteki, Elif Duman ile Kerime OruÃ§'un ise maÄŸdur sÄ±fatÄ±yla yer aldÄ±ÄŸÄ± iddianamede;Â Arkan G., Ethem G., GÃ¼lsÃ¼n A., Kadir A., Mehmet G., Mehmet Ali C., Murat T., Mustafa Cengiz Ã‡., Salim Faruk K., Seyfullah T., Tekin A. ve TÃ¼lÃ¼n K.Â ÅŸÃ¼pheli oldu.



Ä°ddianamede;Â cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde aday olan Ä°nce'nin, 10 MayÄ±s 2023'te TwitterÂ hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ±, "45 gÃ¼ndÃ¼r sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algÄ± operasyonu yapan FETÃ–'cÃ¼lere karÅŸÄ± bu Ã¼lkenin gazetecileri neredesiniz? SavcÄ±larÄ± neredesiniz? Bu aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k terÃ¶ristlerin kumpaslarÄ±ndan medet umanlar, bunlarÄ± yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davalarÄ± dÃ¶neminde yaÅŸananlarÄ± hatÄ±rlamÄ±yor musunuz? Bu aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k terÃ¶ristlerle Ã¶mrÃ¼mÃ¼n sonuna kadar mÃ¼cadele edeceÄŸim" paylaÅŸÄ±mdaki iddialarÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla resen soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.



Eylemin, seÃ§im sÃ¼recinde bir cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ± olumsuz yÃ¶nde etkilemek Ã¼zere FETÃ– tarafÄ±ndanÂ toplu halde iÅŸlenmiÅŸ olabileceÄŸi konusunda suÃ§ ÅŸÃ¼phesinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren olgu, emare ve delillerÂ bulunduÄŸu kaydedilerek, ÅŸu ifadelere yer verildi:



"MÃ¼ÅŸteki Muharrem Ä°nce'nin ÅŸahsÄ±na, ÅŸeref, onur ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na, cinsel dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±na, siyasi kiÅŸiliÄŸine, aile hayatÄ±na ve itibarÄ±na saldÄ±rÄ±lar yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°nce'ye sahte belge ve kayÄ±tlarla saldÄ±rÄ±da bulunulduÄŸu, siyasi iktidara yakÄ±n Ã§evrelerle iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde sosyal medya ve internet mecralarÄ±nda paylaÅŸÄ±mlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve mÃ¼ÅŸteki hakkÄ±nda olumsuz yÃ¶nde algÄ± sÃ¼reci yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. MÃ¼ÅŸtekinin illegal yollarla siyasi iktidara ve cumhurbaÅŸkanÄ±na yakÄ±n kiÅŸilerden yÃ¼klÃ¼ miktarda hukuka aykÄ±rÄ± olarak para aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden sahte banka dekontlarÄ±nÄ±n oluÅŸturulduÄŸu, mÃ¼ÅŸtekinin kiÅŸisel verilerinin hukuka aykÄ±rÄ± olarak ele geÃ§irildiÄŸi ve yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, oluÅŸturulan bu sahte dekontlarÄ±n internet ve sosyal medya mecralarÄ±nda dolaÅŸÄ±ma sokulduÄŸu tespit edilmiÅŸtir."



ÅžÃ¼phelilerin, 'sahte Ã¶zel belgeyi bilerek kullanmak', 'kiÅŸisel verileri, hukuka aykÄ±rÄ± olarak ele geÃ§irmek veya yaymak' ve 'sesli yazÄ±lÄ± veya gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ bir ileti ile hakaret' suÃ§larÄ±ndan 4 yÄ±ldan 9 yÄ±l 6'ÅŸar aya kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istendi.Â Ä°ddianame, Ankara 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gÃ¶nderildi.