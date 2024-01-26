Muharrem İnce'den CHP'ye tepki: Her gün 'DEM'lenirse nasıl ittifak kuracağım?

Haberin Devamı

Muharrem İnce, Ankara'da basın toplantısı düzenledi. İnce, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimde CHP ile iş birliğine ilişkin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP'YE TEPKİ: HER GÜN DEM'LENİRSE NASIL İTTİFAK KURACAĞIM?

İnce, "CHP ile ittifak yapmak için beklentiniz nedir?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Değişmek başka bir şeydir, başkalaşmak başka bir şeydir. Benim bulunduğum bir parti değil orası. Böyle bir ittifak kurmak... Yarın şartlar değişir o zaman tekrar konuşuruz. CHP, her gün DEM'lenirse nasıl ittifak kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı." sözleriyle Özgür Özel'e yüklendi.

İSTANBUL'DA 3 ADAY ADAYI VAR, BİRİ MEHMET SEVİGEN

Haberin Devamı

İnce, İstanbul adaylığı için şu an 3 aday adayı bulunduğunu ve bunlardan birisinin Mehmet Sevigen olduğunu belirten İnce, belli olan diğer adaylarını açıkladı. Buna göre Memleket Partisi’nin belirlenen adayları şöyle; Eskişehir'de Salih Eskici, Sakarya'da Ali Sarı, Bilecik'te Hüseyin Korkman, Yalova'da Fatih Elönü, Mersin'de Haluk Bozdoğan, Ankara Şereflikoçhisar'da Mahmut Celal Ünsal, Artvin'de Yekta Faik Yılmaz, Aydın'da Ali Çetinkaya, Bilecik Bozüyük'te Talat Halefoğlu, Eskişehir İnönü'de Hamdi Tosunoğlu, İzmir Bayındır'da Ali Erişen, İzmir Tire'de Nihat Koç, Samsun Canik'de Furkan Güler.

'BANA BÖLÜCÜ DİYEN CHP'LİLERE SESLENİYORUM'

"Memleket Partisi, 3'üncü yoldur. İlkeli, omurgalı siyasetten yanayız. Laikliği bizden başka hatırlayan kalmadı. Laiklik olmazsa olmazımız. Bizim 'Dersim' diye bir vilayetimiz yoktur, 'Dersim' bölgenin adıdır. Vilayetin adı Tunceli'dir. Şeyh Sait bir haindir. Atatürk, Nutuk'ta böyle demiştir, haindir. Terör bildirisi Meclis'e geldiğinde 'AKP ile aynı A4'te olmam diyemezsin. Destek olacaksın. Memleket Partisi olsaydı, orada olsaydım İsveç'in NATO’ya dönüşüne 'evet' oyu vermezdim. CHP sana ne oluyor, oradan İsveç'in NATO üyeliğine 'evet' diyorsun. Ayrı dünyaların insanıyız. Bana 'bölücü' diyen CHP seçmenine sesleniyorum; arkadaşlar siyahla beyaz kadar ayrıyız, nasıl beraber olalım?"