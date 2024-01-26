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Muharrem İnce'den CHP'ye tepki: Her gün 'DEM'lenirse nasıl ittifak kuracağım?

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#Memleket Partisi#Muharrem İnce#Secim2024
Muharrem İnceden CHPye tepki: Her gün DEMlenirse nasıl ittifak kuracağım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 11:33

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısında "CHP ile iş birliği yapacak mısınız?" sorusuna "CHP, her gün DEM'lenirse nasıl ittifak kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı" ifadeleriyle cevap verdi. İnce, İstanbul adaylığı için şu an 3 aday adayın bulunduğunu ve bunlardan birisinin Mehmet Sevigen olduğunu belirtti.

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Muharrem İnce, Ankara'da basın toplantısı düzenledi. İnce, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimde CHP ile iş birliğine ilişkin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP'YE TEPKİ: HER GÜN DEM'LENİRSE NASIL İTTİFAK KURACAĞIM?

İnce, "CHP ile ittifak yapmak için beklentiniz nedir?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Değişmek başka bir şeydir, başkalaşmak başka bir şeydir. Benim bulunduğum bir parti değil orası. Böyle bir ittifak kurmak... Yarın şartlar değişir o zaman tekrar konuşuruz. CHP, her gün DEM'lenirse nasıl ittifak kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı." sözleriyle Özgür Özel'e yüklendi.

Muharrem İnceden CHPye tepki: Her gün DEMlenirse nasıl ittifak kuracağım

İSTANBUL'DA 3 ADAY ADAYI VAR, BİRİ MEHMET SEVİGEN

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İnce, İstanbul adaylığı için şu an 3 aday adayı bulunduğunu ve bunlardan birisinin Mehmet Sevigen olduğunu belirten İnce, belli olan diğer adaylarını açıkladı. Buna göre Memleket Partisi’nin belirlenen adayları şöyle; Eskişehir'de Salih Eskici, Sakarya'da Ali Sarı, Bilecik'te Hüseyin Korkman, Yalova'da Fatih Elönü, Mersin'de Haluk Bozdoğan, Ankara Şereflikoçhisar'da Mahmut Celal Ünsal, Artvin'de Yekta Faik Yılmaz, Aydın'da Ali Çetinkaya, Bilecik Bozüyük'te Talat Halefoğlu, Eskişehir İnönü'de Hamdi Tosunoğlu, İzmir Bayındır'da Ali Erişen, İzmir Tire'de Nihat Koç, Samsun Canik'de Furkan Güler.

Gözden KaçmasınSevigen, CNN TÜRKte açıkladı: Memleket Partisinden aday olacak mıSevigen, CNN TÜRK'te açıkladı: Memleket Partisi'nden aday olacak mı?Haberi görüntüle

'BANA BÖLÜCÜ DİYEN CHP'LİLERE SESLENİYORUM'

"Memleket Partisi, 3'üncü yoldur. İlkeli, omurgalı siyasetten yanayız. Laikliği bizden başka hatırlayan kalmadı. Laiklik olmazsa olmazımız. Bizim 'Dersim' diye bir vilayetimiz yoktur, 'Dersim' bölgenin adıdır. Vilayetin adı Tunceli'dir. Şeyh Sait bir haindir. Atatürk, Nutuk'ta böyle demiştir, haindir. Terör bildirisi Meclis'e geldiğinde 'AKP ile aynı A4'te olmam diyemezsin. Destek olacaksın. Memleket Partisi olsaydı, orada olsaydım İsveç'in NATO’ya dönüşüne 'evet' oyu vermezdim. CHP sana ne oluyor, oradan İsveç'in NATO üyeliğine 'evet' diyorsun. Ayrı dünyaların insanıyız. Bana 'bölücü' diyen CHP seçmenine sesleniyorum; arkadaşlar siyahla beyaz kadar ayrıyız, nasıl beraber olalım?"

 

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#Memleket Partisi#Muharrem İnce#Secim2024

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