Muharrem İnce'den gençlere: Memleketi terk etmek yok

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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Pendikliler ile buluştu. Muharrem İnce, Marmaray yaya alt geçidini kullanarak Gazipaşa Caddesi'ne geldi. Vatandaşlar İnce'yi ellerindeki pankartlar ve Türk bayraklarıyla bekledi. İnce, vatandaşlar ile cadde boyunca yürüdü ardından da seçim otobüsünden vatandaşlara seslendi.

"3 'A' İLE YÖNETECEĞİZ MEMLEKETİ AKIL, ADALET VE AHLAK"

Muharrem İnce konuşmasında, "Terör örgütleriyle iş tutmayız. Bizim partimizde sağda mısın solda mısın ? Ne sağda ne solda. Atatürk'ün yolundan gidiyoruz biz. Bizim yolumuz bu. Biz bu ülkenin gençlerine iş bulacağız. Biz bu ülkenin gençlerini tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğiz. Bu ülkenin gençleri ucuz et yiyecek, ucuz süt içecek ucuz balık yiyecek. Yumurta yiyecek, peynir yiyecek. Bu ülkenin çocukları güzel okullarda okuyacak. Nitelikli eğitim olacak. Bilimsel, laik, parasız bir eğitim olacak. Sokaklarda sığınmacı bırakmayacağız hepsini göndereceğiz. Milli gelirimizin yüzde 2'sini tarıma, yüzde 5'ini AR-GE'ye ayıracağız. İsrafa son vereceğiz. Merkez bankasını bağımsız yapacağız. Kurumları özerk yapacağız. Eğitimin niteliğini artıracağız. Umut vereceğiz önce. Gençler yurtdışına gideceksiniz tahsilinizi geliştireceksiniz. Yüksek lisans yapacaksınız ama memlekete geri döneceksiniz. Memleketi terk etmek yok. Bu memleket bizim. 3 'A' ile yöneteceğiz memleketi. Akıl, adalet ve ahlak. Bilim, nano teknoloji demeye devam edeceğiz. Uzay demeye devam edeceğiz. Hukuku egemen kılacağız. " dedi.

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"PAZARTESİ GÜNÜ CHP'Yİ TERK EDECEKLER"

Konuşmasına devam eden İnce, "İlk 4 sıra CHP'li. Diğerleri Deva'lı, Gelecek'li, Saadet'li. Benim 40 yıllık emeğim var CHP'de. Ama 77 kişi var listelerde. Hepsi var her çeşidi. Siz oy vereceksiniz onlar seçilecek. Pazartesi günü CHP'yi terk edecekler. Ben memleket partisini kurmasaydım CHP üyesi olsaydım, Çankaya'da oturuyorum. Dördüncü sırada Sadullah Ergin var. Ben Sadullah Ergin'e oy vermem. Pazarlık hiç bitmez. Milletvekili listelerini verdi. Sırada Bakanlık var sırada ihaleler var. Ver Allah ver." diye konuştu.