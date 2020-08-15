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Haber Giriş: 15.08.2020 - 21:29,Son Güncelleme:

Muharrem İnce'den Biden'ın skandal sözlerine sert tepki! 'Sizin işiniz değil'

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Muharrem İnce'den Biden'ın skandal sözlerine sert tepki! 'Sizin işiniz değil'
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Muharrem İnce, Türkiye hakkındaki skandal sözleri sonrası ABD Başkan Adayı Biden'a sert tepki gösterdi. İnce, "Atatürk'ün de söylediği gibi bağımsızlık karakterimizdir! Türkiye'de Hükümet değiştirmek sizin işiniz değil, milletin işi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Adayı Joe Biden'a, Türkiye hakkındaki skandal sözlerine CHP'li Muharrem İnce'den sert tepki geldi. İnce sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe paylaşım yaparak, "Atatürk'ün de söylediği gibi bağımsızlık karakterimizdir! Türkiye'de Hükümet değiştirmek sizin işiniz değil, milletin işi" ifadelerini kullandı.



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