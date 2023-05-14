Muharrem İnce soruşturmasında 17 kişiye gözaltı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından 10 Mayıs’ta Twitter’da yapılan paylaşımda iddia edilen olaylar sebebiyle işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 2023/107442 numaralı dosya ile resen yürütülen soruşturma çerçevesinde 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca şüphelilerden yurtdışında bulunan 4 kişi hakkında yakalama emri talep edilmiş, diğer şüpheliler gözaltına alınmış olup şüpheliler emniyetteki ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir” denildi.

‘ANKARA KUŞU’ ARANIYOR

Sosyal medya hesaplarından sahte dekontlar paylaşan ve hakkında gözaltı kararı verilen ‘Ankara Kuşu’ isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar ise belirlenen adreslerinde bulunamadı. Sahte görüntü ve dekontları ilk paylaşan ve şu an yurtdışında firari olan FETÖ’cü Cevheri Güven ile sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan Ali Yeşildağ hakkında da yakalama kararı

çıkarıldı.