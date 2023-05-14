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Muharrem İnce: Ortada bir iftira var, ortada bir montaj var

Güncelleme Tarihi:

#Secim2023#İstanbul#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 12:19

Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da oyunu kullandı. İnce, 'Kendimi, onurumu, şerefimi Türk Devletine emanet ettim. Ortada bir iftira var, ortada bir montaj var. Eski arkadaşlarım dahil, hepsini tek tek avukatlarım şu anda tarıyorlar. Kim bunları yaydıysa hepsine dava açacağım' dedi.

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Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile birlikte Çankaya ilçesi Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde 4617 numaralı sandıkta oyunu kullandı. İnce, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisi hakkında sosyal medyada çıkan iddiaların iftira ve montaj olduğunu belirterek, "Almışlar porno sitesinden, benim kafamı yapıştırmışlar. Emniyet Genel Müdürlüğü bunu açıkladı; 'Bunlar sahte' dedi. Ortada bir terör örgütü var. FETÖ var, PKK var, 50 gündür terör örgütlerinin saldırısı altındayım. Bunu görmüyor musunuz? Görüntüler İsrailli bir porno sitesinden alınmamış mı? Haysiyetimle şerefimle oynamayın. 17 kişi gözaltında. Kendimi, onurumu, şerefimi, Türk devletine emanet ettim. Mahkeme kararları ortaya çıkınca; EGM bulmuş zaten hepsinin sahte olduğunu. 50 gün bana ne yaşattılarsa Allah da onlara onu yaşatsın. Bunu yayanların her birine dava açacağım. Sırf siyası gerekçelerle beni yıpratmak için. Eski arkadaşlarım dahil, hepsini tek tek avukatlarım şu anda tarıyorlar. Kim bunları yaydıysa hepsine dava açacağım." diye konuştu.

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Muharrem İnce: Ortada bir iftira var, ortada bir montaj var

Fotoğraf: Yavuz Özden

Muharrem İnce okuldan çıktığı sırada Memleket Partili bir grup ile karşı görüşlü bir grup arasında tartışma yaşandı. Polislerin araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.

Muharrem İnce: Ortada bir iftira var, ortada bir montaj var

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#Secim2023#İstanbul#Ankara

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