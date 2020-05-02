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Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 02.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Muharrem İnce çiftçi oldu

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Muharrem İnce çiftçi oldu
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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi alarak, atadan kalma tarla ve bahçelerde meyve ve sebze yetiştirmeye başladı.

Tarlaya domates, biber, patlıcan, mısır, karpuz, çilek eken İnce, ayrıca meyve bahçesinde erik ve kiraz yetiştiriyor. Yetiştirdiği ürünleri annesi ve kardeşlerine vereceğini söyleyen İnce, şunları söyledi: “Eğitim, sağlık ve tarımda devletin bu alanda olması gerektiğini öğrenmemiz lazım. Mesela bir tek nohutta kendi kendimize yetiyoruz biz. Kuru fasulyeyi Çin’den, buğdayı Rusya’dan, mercimeği Kanada’dan alıyoruz. Soğanın yüzde 95’i ithal, mısırı ABD’den alıyoruz. Üretmeyen Türkiye, varlığını sürdüremez. Çiftçiye ücretsiz tohum verilmeli.” 

Muharrem İnce çiftçi oldu

Muharrem İnce çiftçi oldu


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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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