Muharrem İnce çiftçi oldu

Tarlaya domates, biber, patlıcan, mısır, karpuz, çilek eken İnce, ayrıca meyve bahçesinde erik ve kiraz yetiştiriyor. Yetiştirdiği ürünleri annesi ve kardeşlerine vereceğini söyleyen İnce, şunları söyledi: “Eğitim, sağlık ve tarımda devletin bu alanda olması gerektiğini öğrenmemiz lazım. Mesela bir tek nohutta kendi kendimize yetiyoruz biz. Kuru fasulyeyi Çin’den, buğdayı Rusya’dan, mercimeği Kanada’dan alıyoruz. Soğanın yüzde 95’i ithal, mısırı ABD’den alıyoruz. Üretmeyen Türkiye, varlığını sürdüremez. Çiftçiye ücretsiz tohum verilmeli.”







