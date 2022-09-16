Muharrem İnce: CHP işgal altında

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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, ziyaretlerde bulunmak için Rize'ye geldi. Gazetecilerle bir araya gelip açıklamalarda bulunan İnce, kavga etmek ve acıları kaşımak gibi dertlerinin olmadığını söyleyerek, "Cumhuriyet ile Osmanlı'yı yarıştırmak gibi bir derdimiz yok. Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. İzmir Marşı da bizim, Mehter Marşı da bizim. Biz Türkiye'ye yeni bir seçeneğiz. Memleket Partisi olarak çok kısa süre içinde örgütlendik, seçime katılma hakkını aldık. Allah'ın izniyle bu seçimde sürpriz parti biz olacağız" diye konuştu.