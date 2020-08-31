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Kaan ULU/DHA
Haber Giriş: 31.08.2020 - 12:05 | Son Güncelleme:

Muharrem İnce: '4 Eylül'de Sivas'tan yola çıkıyoruz...

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Muharrem İnce: '4 Eylül'de Sivas'tan yola çıkıyoruz...
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CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, Memleket Hareketi'nin, 4 Eylül Cuma günü Sivas'tan yola çıkacağını duyurdu. İnce, 'Memleket Hareketi' otobüsünün fotoğrafını da paylaştı.

CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, '1000 Günde Memleket Hareketi'ni başlatacağını duyurmuştu. İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Memleket Hareketi, 4 Eylül Cuma günü saat 10.00'da Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan yola çıkacak. Bu uzun yolculuğun ilk adımına bütün yol arkadaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak koşuluyla bekliyoruz. Memleket Hareketi, Türkiye'nin bereketi" dedi. 

Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' otobüsünün fotoğrafını da paylaştı. Türkiye haritası üzerinde 'Memleket Hareketi' yazan otobüste, İnce'nin fotoğrafları da yer alırken, CHP logosunun bulunmaması dikkat çekti.

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