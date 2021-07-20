Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Twitter hesabından Muharip İnsansız Uçak Sistemi'ne (MİUS) ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında MİUS'a ilişkin çektiği bir videoya da yer veren Bayraktar, videodaki konuşmasında, "Bugün arife günü. Yarın duyuracağımız sürprizle alakalı birçok soru geldiğini gördüğüm için bayramın ilk günü sürpriz açıklandıktan sonra yayınlamak üzere bu kısa videoyu çekiyorum. İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) projemizin 12 yılı aşkın süredir hayalini kuruyorduk. AKINCI'nın seri üretime geçip olgunlaşmasıyla birlikte son dönemde çalışmalarımız hız kazandı. Geliştirdiğimiz bu projenin devam eden kavramsal tasarımlarını paylaşmış oluyoruz. Halihazırda dünyada bu alanda geliştirme çalışmaları yürütüyor. İnsansız savaş uçaklarının, aynen SİHA'larımızda olduğu gibi hava muharebe konseptini değiştireceği, gelecekte 5'inci nesil savaş uçaklarının yerine geçeceği öngörülüyor." ifadelerini kullandı.



MİUS'ların yapay zekayla donatılmış akıllı filo otonomisi sayesinde dost savaş uçaklarıyla birlikte görev yapabileceğini aktaran Bayraktar, "Aynı akıllı filo otonomisi kabiliyeti sayesinde MİUS daha yüksek kapasiteye sahip son nesil insanlı savaş uçaklarına karşı muharebe de icra edecek. Hem insansız muharebenin getirdiği tüm üstünlükleri hem de akıllı filo otonomisi ve maliyet etkinliği ile hava muharebelerinde yeni bir çığır açacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, hedefin 2023'te MİUS prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek olduğuna vurgu yaparak, şu değerlendirmede bulundu:

"Daha önce de ifade ettiğim ve SİHA'larımızın dünyada yakaladığı başarının anahtarı olan bir hususu tekrar vurgulamak isterim. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp dünyanın gittiği yerde lider olmaya çalışmalıyız. Bu vesileyle milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı bayramlar dilerim. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun."

Muharip ne demek?

Muharip kelimesi Arapça kökenlidir. Sözlükte muharip, savaşa katılan, savaşan, harbeden (kimse) anlamlarına geliyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara